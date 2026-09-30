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Минцифры анонсировало запрет продажи предоплаченных сим-карт в России
В России планируется ввести новые меры против кибермошенников, среди которых запрет на продажу предоплаченных сим-карт и ограничение прав физических лиц на их реализацию, сообщили в Минцифры.
Запрет на продажу сим-карт с предоплаченным балансом входит в третий пакет инициатив, направленных на защиту граждан от кибермошенников, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
«Операторы связи смогут реализовывать сим-карты только с нулевым балансом. Абонент должен будет внести средства на лицевой счет и таким образом при платеже идентифицироваться», – пояснили в ведомстве.
Это нововведение призвано стать дополнительным инструментом для подтверждения личности пользователя.
Кроме того, физические лица и индивидуальные предприниматели лишатся права заключать договоры на продажу сим-карт от лица операторов. Распространять их смогут исключительно юридические лица – прямые дилеры с агентским договором.
Цепочки посредников между оператором и гражданином останутся в прошлом, подчеркнули в Минцифры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры предложило запретить субдилерскую схему продажи сим-карт.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко исключил введение лимитов на денежные переводы в новом пакете мер.
Летом депутаты Госдумы одобрили предыдущий блок инициатив для защиты граждан от кибермошенников.