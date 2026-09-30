Минцифры анонсировало запрет продажи предоплаченных сим-карт в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Запрет на продажу сим-карт с предоплаченным балансом входит в третий пакет инициатив, направленных на защиту граждан от кибермошенников, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«Операторы связи смогут реализовывать сим-карты только с нулевым балансом. Абонент должен будет внести средства на лицевой счет и таким образом при платеже идентифицироваться», – пояснили в ведомстве.

Это нововведение призвано стать дополнительным инструментом для подтверждения личности пользователя.

Кроме того, физические лица и индивидуальные предприниматели лишатся права заключать договоры на продажу сим-карт от лица операторов. Распространять их смогут исключительно юридические лица – прямые дилеры с агентским договором.

Цепочки посредников между оператором и гражданином останутся в прошлом, подчеркнули в Минцифры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры предложило запретить субдилерскую схему продажи сим-карт.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко исключил введение лимитов на денежные переводы в новом пакете мер.

Летом депутаты Госдумы одобрили предыдущий блок инициатив для защиты граждан от кибермошенников.