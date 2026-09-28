Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
ВС России поразили центр обработки данных «УкрТелеком» и «ДримЛайн» в Киеве
В ходе ночной операции армия России успешно атаковала центры обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн» в Киеве, которые предоставляли услуги стационарной и мобильной связи, а также высокоскоростного интернета для ВСУ, сообщило Министерство обороны.
В ходе ночной операции армия России успешно атаковала центры обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн» в Киеве, передает Минобороны.
Эти организации обеспечивали украинские войска стационарной связью и высокоскоростным интернетом, а также хранили разведывательную информацию.
Кроме того, в Киеве пострадали объекты топливной инфраструктуры.
Накануне российские военные уничтожили в Киеве центр обработки данных компании «Омега Телеком».
Ранее Вооруженные силы России атаковали дата-центр компании Vodafone в украинской столице, который обеспечивал мобильную связь, высокоскоростной интернет и передачу разведданных для украинских сил.
Накануне российские войска поразили киевский центр обработки данных «Космонова». Данный инфраструктурный объект полностью прекратил свою работу.
Повреждение узлового оборудования вызвало масштабные перебои с интернетом в украинской столице.