Предательский жест Украины столкнул корейцев между собой

Tекст: Геворг Мирзаян

Киев продолжает демонстрировать пренебрежение элементарными правилами дипломатии. На этот раз Украина подставила Южную Корею и ее президента Ли Чжэ Мена. В ходе своего пафосного выступления на Генассамблее ООН Владимир Зеленский похвалился тем, что передал Южной Корее двух северокорейских пленных, захваченных украинскими войсками в ходе боевых действий в Курской области.

В Сеуле немедленно разразился скандал. Прежде всего потому, что по соглашению между сторонами Украина не должна была разглашать даже сам факт передачи. По крайней мере, именно на такую договоренность ссылаются южнокорейцы. «Учитывая многочисленные проблемы, которые могло бы вызвать разглашение этой информации, всем сторонам было бы целесообразно не раскрывать ее, и мы договорились это сделать», – объяснял Ли Чжэ Мен.

Главных проблем как минимум две. И первая из них – неизбежный кризис в отношениях с Пхеньяном, который Сеулу сейчас совсем не нужен.

«Правительство Ли Чжэ Мена не заинтересовано в эскалации с КНДР и всячески пытается стабилизировать эти отношения. Ему важно предотвратить эскалацию, особенно в ситуации, когда Соединенные Штаты ослабили свое сдерживание в Северо-Восточной Азии из-за иранской авантюры», – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, Сеул чувствует себя в уязвимом состоянии с учетом неясности дальнейших перспектив размещения американской военной инфраструктуры, да и вообще присутствия США в регионе.

Сейчас же КНДР будет требовать выдачи своих солдат, и Сеул окажется на развилке. Отказ в выдаче спровоцирует крах политики разрядки и резкое обострение ситуации. А выдача (в ситуации, когда мировые СМИ цитировали слова этих пленных о нежелании возвращаться в Северную Корею) может привести к импичменту действующего президента Южной Кореи. Для которого, по мнению южнокорейской оппозиции, вся эта история с сокрытием передачи пленных имеет и личное измерение – и это вторая проблема.

Дело в том, что в 2024 году Ли Чжэ Мена обвиняли в причастности к схеме по организованному в 2019-2020 годах незаконному переводу денег (8 млн долларов) в КНДР. Якобы это была своего рода взятка для того, чтобы Ли (который в те годы был амбициозным губернатором провинции Кенгидо) приняли в Пхеньяне и тем самым повысили его политический статус внутри Южной Кореи.

Сейчас оппозиция намекает на то, что Ли мог снова пойти на взятку – но платить не деньгами, а, как говорится, живым товаром. Если пленные получены Южной Кореей тайно – то тайно они могут быть и возвращены Сеулом в КНДР.

Оппозиция обвиняет президента Южной Кореи в том, что он, мол, оказался под влиянием КНДР и именно поэтому никому ничего не рассказал о передаче солдат. Как якобы пытается сокрыть причастность КНДР к недавнему трагическому инциденту в демилитаризованной зоне на границе между двумя Кореями (где 21 сентября на мине подорвалось несколько южнокорейских солдат).

«По мере роста симпатии президента к Северной Корее национальная безопасность ослабевает, а дипломатия становится некомпетентной», – возмущается один из оппозиционных депутатов. Неудивительно, что Ли Чжэ Мен взбешен этой двойной подставой со стороны Киева. И вынужден теперь оправдываться перед собственной оппозицией.

«Вопрос репатриации северокорейских военнопленных является крайне деликатным, существенно влияющим на дипломатию, национальную безопасность и ситуацию на Корейском полуострове. Те, кто с энтузиазмом и помпезностью рекламировал репатриацию всему миру, демонстрируя свои достижения – независимо от влияния на межкорейские отношения, человеческих жертв или ущерба национальным интересам – вероятно, не только не понимают усилий нашего правительства по сохранению этого факта в тайне, но даже могут задаться вопросом, не является ли их поведение чем-то неправильным», – возмущается президент Ли. По его словам,

«людей, которые вредят чьей-то жизни или национальной безопасности ради собственной выгоды, называют убийцами или предателями».

Казалось бы, в этой ситуации киевский режим должен извиниться как минимум за то, что нарушил договоренности с Сеулом. Однако украинские власти не считают себя в чем-то виноватыми. В офисе Зеленского заявили, что Украина, мол, открытая страна, и что для них было бы странно тайно отправлять куда-то людей, захваченных ВСУ. Да и вообще, они же лишь сообщили о факте передачи – без всяких деталей.

«Хотя мне неизвестны конкретные обстоятельства, которые побудили украинскую сторону нарушить соглашение и предать его огласке, эта ситуация вызывает глубокое сожаление», – возмущается Ли Чжэ Мен.

Может быть, президент Южной Кореи действительно не знает «конкретные обстоятельства», но политический контекст отношений двух стран в последнее время наводит на мысль о том, что перед нами расчетливая месть со стороны Киева. Дело в том, что Сеул активно помогает киевскому режиму на всем протяжении СВО. Только в первые месяцы войны объем помощи составил около 100 млн долларов. Однако все поставляемые товары имеют исключительно нелетальный характер, а Зеленскому сейчас нужно от Южной Кореи оружие.

«Эта страна является одним из передовых производителей артиллерийских снарядов и танков. Она также обладает значительным запасом американских ракет для «Пэтриотов», которые так остро нужны Зеленскому.

Киев неоднократно – особенно в последнее время – обращался к Сеулу за всем этим и получал отказ. Его хамство отражает его разочарование в позиции Южной Кореи»,

– говорит Дмитрий Суслов.

Между тем отказ Сеула переходить к военным поставкам вполне объясним. Южная Корея находится в западном блоке – но она, в отличие от Европы, не рассматривает Россию как экзистенциальную для себя угрозу и не ищет дополнительных поводов для обострения отношений с Москвой. Наоборот, Сеул ищет взаимодействие с Россией и в покупке энергоносителей, и в использовании Северного морского пути. Все это и могло побудить Киев демонстративно нарушить договоренности.

«Наверное, у Зеленского есть в распоряжении еще военнопленные северокорейцы, и он ожидает, что Южная Корея, опасаясь дальнейших разглашений, будет вести себя более покладисто в отношении с киевским режимом. Но думаю, что в реальности результат будет прямо противоположным», – резюмирует Дмитрий Суслов. Оно и логично – тем, кто нарушает слово и кусает подающую руку, обычно перестают подавать.