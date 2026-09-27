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В Абхазии задержали подозреваемого в убийстве пропавшей туристки из России
Российская туристка Амина Бикбова, отдыхавшая в Гагре и переставшая выходить на связь с родственниками, стала жертвой убийства после ссоры с местным жителем.
Пропавшая несколько дней назад 26-летняя туристка из Оренбургской области Амина Бикбова была найдена мертвой, передает РИА «Новости». Правоохранительные органы задержали подозреваемого в совершении преступления.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий милиция установила круг общения девушки. «Задержан подозреваемый в убийстве житель города Гудаута… Подозрение оперативников вызвал временно проживающий и работающий в городе Гагра Абухба Эдгар Гаревич, 2001 года рождения, житель города Гудаута, который вечером 23 сентября встретился с Аминой Бикбовой по проспекту Ардзинба, после чего они уехали на такси. Последний был доставлен в управление внутренних дел, где при допросе признался в убийстве», – говорится в сообщении МВД Абхазии.
Задержанный рассказал, что задушил девушку в съемном жилье в селе Псахара во время ссоры. Утром 24 сентября он вывез тело на машине знакомого в район Бзыбского ущелья и спрятал в кустах. Личные вещи убитой были выброшены в мусорный контейнер. В настоящее время расследованием дела занимается прокуратура Гагрского района.
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