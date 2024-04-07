В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.3 комментария
В Гагре россиянка разбилась, сорвавшись со скалы
МЧС Абхазии: В Гагре россиянка погибла, сорвавшись с края скалистого участка
Россиянка погибла в городе Гагра, сорвавшись с края скалистого участка автодороги, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.
Как сообщил источник РИА «Новости», на 18-м километре шоссе Убыхов туристка из России сорвалась вниз со скалы с высоты 50-60 метров.
Он сообщил также, что 40-летняя женщина сильно пострадала после падения, ее доставили в больницу, где она скончалась.
Ранее МИД предупредил россиян о рисках при поездках в Абхазию.