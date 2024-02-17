В МИД предупредил россиян о рисках при поездках в Абхазию

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщается в Telegram-канале МИД, «гражданин Э.Г. Абухба... вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны».

В российском ведомстве указали на то, что освобождение Абухба «свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям».

В МИД заключили, что подобный случай создает риски для туристов в Абхазии.

Напомним, в июле 2017 года в Абхазии напали на семью российских туристов. Злоумышленники в масках окружили россиян и потребовали у них денег. Российский турист Андрей Кабанов попытался оказать сопротивление, однако преступники нанесли ему два ножевых ранения, от которых он скончался.

В 2018 году суд Абхазии приговорил двух братьев – жителей Гудаутского района к 18 годам лишения свободы за убийство российского туриста.