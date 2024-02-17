Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?31 комментарий
В МИД предупредил россиян о рисках при поездках в Абхазию
В МИД России предостерегли россиян о рисках при поездках в Абхазию, ведомство сообщило, что в начале февраля на свободу в этой стране вышел мужчина, совершивший тягчайшее преступление в отношении российской туристки в 2019 году.
Как сообщается в Telegram-канале МИД, «гражданин Э.Г. Абухба... вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны».
В российском ведомстве указали на то, что освобождение Абухба «свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям».
В МИД заключили, что подобный случай создает риски для туристов в Абхазии.
Напомним, в июле 2017 года в Абхазии напали на семью российских туристов. Злоумышленники в масках окружили россиян и потребовали у них денег. Российский турист Андрей Кабанов попытался оказать сопротивление, однако преступники нанесли ему два ножевых ранения, от которых он скончался.
В 2018 году суд Абхазии приговорил двух братьев – жителей Гудаутского района к 18 годам лишения свободы за убийство российского туриста.