Убийц российского туриста в Абхазии приговорили

Верховный суд Абхазии приговорил двух братьев – жителей Гудаутского района к 18 годам лишения свободы за убийство российского туриста Андрея Кабанова летом 2017 года, сообщили в пресс-службе ВС республики.

Обвинительный приговор в отношении братьев Джинджолия был вынесен судьей ВС Абхазии Екатериной Онищенко, передает ТАСС.

«Адгур Джинджолия признан виновным в совершении убийства из корыстных побуждений, разбойном нападении в целях завладения чужого имущества и вымогательстве в крупном размере», а «Даур Джинджолия признан виновным в похищении человека из корыстных побуждений в отношении заведомо несовершеннолетнего, а также двух и более лиц с применением оружия и насилия, опасного для жизни или здоровья, разбойном нападении в целях завладения чужим имуществом и вымогательстве в крупном размере, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия».

Братьям было назначено «наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».

Также суд удовлетворил иск вдовы туриста – Натальи Кабановой – о компенсации морального вреда в размере 900 тыс. рублей.

Приговор вступает в силу по истечении 15 рабочих дней после вручения сторонам его мотивированного текста в случае, если стороны не обжалуют судебный акта в кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абхазии.

Напомним, в июле 2017 года в Абхазии напали на семью российских туристов. Злоумышленники в масках окружили россиян и потребовали у них денег. Российский турист Андрей Кабанов попытался оказать сопротивление, однако преступники нанесли ему два ножевых ранения, от которых он скончался.

После инцидента Федеральное агентство по туризму рекомендовало избегать безлюдных мест в республике, а также воздерживаться от конфликтов с местным населением.