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Россия и Китай подписали документы о сотрудничестве по 14 проектам
Компании России и Китая подписали документы о сотрудничестве по 14 проектам
Российские и китайские компании в рамках IV Российско-китайского форума инвестиционного развития в Шэньяне подписали документы о сотрудничестве по 14 проектам в различных сферах.
Форум открылся в понедельник в городе Шэньян китайской провинции Ляонин, собрав более 2 тыс. участников из двух стран, передает РИА «Новости» со ссылкой на генеральное консульство России.
«На церемонии открытия форума подписаны меморандумы о сотрудничестве по 14 проектам в сферах промышленной кооперации, торговли, электронной коммерции, логистики и медицины», – сообщили в дипмиссии.
Среди проектов заявлены вторая очередь китайского автомобильного индустриального парка на Дальнем Востоке, распределительный центр российского минтая в Даляне, экспорт подержанных автомобилей в Россию, а также сотрудничество с Wildberries.
Кроме того, Ляонинский институт промышленных технологий и Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН договорились о создании международной совместной лаборатории ядерной медицины.
В рамках деловой программы проходят тематические сессии по торговому, научно-техническому и инвестиционному сотрудничеству, а также переговоры регионов и компаний двух стран. Параллельно работают выставка российской продукции и выставка достижений провинции Ляонин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Москва и Пекин договорились содействовать реализации совместных проектов на площадке инновационно-технологического центра «Русский» во Владивостоке.
В сентябре в Москве начал работу масштабный деловой съезд предпринимателей России и Китая.
Участники II Российско-Китайского форума в Хабаровске подписали более 25 соглашений и меморандумов.