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Женщина погибла при падении обломков дрона на дом в Ленобласти
В результате падения обломков беспилотника на крышу многоквартирного дома в городе Всеволожске погибла женщина, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В городе Всеволожске Ленинградской области обломки беспилотника упали на крышу многоквартирного дома, в результате чего погибла находившаяся на верхнем этаже женщина.
«Выражаю глубокие соболезнования семье погибшей. Мы окажем семье погибшей всю необходимую помощь», – заявил Дрозденко в Max.
Кроме того, ночью в результате атаки в районе отключилась воздушная линия электропередачи, из-за чего без света остались 114 трансформаторных подстанций и пять населенных пунктов с населением менее тысячи человек. К утру электроснабжение было полностью восстановлено.
В Киришском районе зафиксировано попадание дрона по территории предприятия КИНЕФ, возникший пожар был локализован. Поврежденное оборудование теплоснабжения в Киришах также приведено в порядок, восстановлена выработка электроэнергии. Для помощи пострадавшим от атак беспилотников в регионе запустили горячую линию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава администрации Всеволожского района Ленинградской области Лира Бурак сообщила об открытии пункта временного размещения для жильцов поврежденного дома.
Губернатор Александр Дрозденко заявил об уничтожении 113 дронов за ночь над территорией региона.