География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.0 комментариев
Шойгу предупредил об угрозе потери суверенитета из-за западных технологий
Шойгу: Цифровые решения Запада могут привести к потере суверенитета в управлении
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что использование западных технических и цифровых решений грозит потерей суверенитета в критически важных сферах государственного управления и экономики.
По словам Шойгу, развитие информационно-коммуникационных технологий создало новые угрозы вмешательства во внутренние дела независимых государств, передает РИА «Новости».
«Со своей стороны, скажу, что западные технические решения, в том числе цифровые, могут привести к потере суверенитета в критически важных сферах государственного управления и экономики. Говоря простым языком, инфраструктура может быть отключена в одно мгновение», – заявил Шойгу на встрече секретарей Советов безопасности государств СНГ.
По его словам, в этой области требуется взвешенный государственный подход, который не позволит реализовывать подобные проекты в ущерб суверенитету и безопасности стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин указал на важность использования аналитического потенциала Советов безопасности стран СНГ для обеспечения стабильности Содружества.
Шойгу заявил о наличии полного цифрового суверенитета у России, Соединенных Штатов и Китая.
Директор ФСБ Александр Бортников предупредил об уязвимости государств СНГ для хакерских нападений со стороны Североатлантического альянса из-за использования зарубежных технологических решений.