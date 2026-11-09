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Ростех разработал оптику для сверхдальней стрельбы
«Швабе» представил оптические и тепловизионные прицелы на «Орелэкспо-2026»
Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» создал новейшие оптические и тепловизионные прицелы для спортивной стрельбы и охоты на сверхдальних дистанциях и в условиях плохой видимости.
Оптический прицел с 40-кратным увеличением предназначен для поражения мишеней на сверхдальних рубежах, а две тепловизионные модели обеспечивают точное прицеливание в темноте. Разработки представили на международной выставке «Орелэкспо-2026», сообщает ТАСС со ссылкой на «Ростех».
Модель по540 имеет диапазон увеличения от 5 до 40 крат и подходит для спортивной снайперской стрельбы и охоты в горной местности. Крупный объектив и высокий показатель светопропускания дают четкую картинку при сложном фоне, оптика рассчитана на винтовки крупного калибра.
Тепловизионный прицел пт14 оснащен режимом «картинка в картинке», встроенным баллистическим калькулятором и возможностью записи видео. Прибор обладает увеличенным временем работы и заряжаемым аккумулятором.
Кроме того, представлена модель Pilad Amulet со встроенным лазерным дальномером, значительным объемом памяти и передачей записей по Wi-Fi.
«Мы продолжим последовательно совершенствовать характеристики и потребительские свойства этого сегмента и будем расширять ассортимент продукции для активного времяпровождения», – заявил заместитель генерального директора «Швабе» по развитию продаж продукции гражданского назначения Лев Борисов. Он добавил, что прицелы пользуются доверием у охотников и спортсменов, а инновационные решения широко применяются профильными специалистами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» создал первый в России аппарат ингаляционной анестезии маиа-01.
В среду госкорпорация на международной выставке ORELEXPO впервые показала скоростной охотничий патрон Igla Rocket и гражданский стрелковый комплекс.
«Ростех» сообщил о создании отечественного стрелкового комплекса для поражения целей на дальних дистанциях.