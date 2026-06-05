Американские морпехи прибыли к российским границам в Эстонию

Морская пехота США прибыла в Эстонию на учения

Tекст: Тимур Шайдуллин

Американские подразделения морской пехоты высадились в Эстонии для проведения тренировок BALTOPS вблизи рубежей России. В маневрах задействованы порядка 20 кораблей и около шести тыс. солдат из 16 государств НАТО. Операцией руководят Шестой флот ВМС США и ударные силы альянса, передает РИА «Новости».

«В Эстонию в рамках крупнейших военно-морских учений в Балтийском море BALTOPS прибыл контингент морской пехоты Соединенных Штатов, который в сотрудничестве с ВМС Эстонии отрабатывает обеспечение осведомленности о морской обстановке в наших прибрежных районах», – отмечается в сообщении эстонской телерадиокомпании ERR. Военные пробудут в таллинской Минной гавани до конца июня.

Бойцы вошли в состав мобильных разведывательных групп, действующих на различных участках побережья. Командир контингента майор Патрик Секстон подчеркнул, что интеграция корпуса в эстонские операции направлена на сохранение военного преимущества в регионе. Ежегодные тренировки BALTOPS проводятся с 1972 года и считаются одними из самых масштабных в Балтике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил об отработке странами НАТО сценариев захвата Калининградской области.

В прошлом году американские военные корабли прибыли в Балтийское море для участия в маневрах Baltops. Тогда министерство обороны Литвы анонсировало тренировки по применению беспилотных летательных аппаратов в морских операциях.