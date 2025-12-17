Песков заявил о неизменности позиции России по военным контингентам Запада на Украине

Песков заявил о неизменности позиции России по контингентам Запада на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, эта позиция сформирована давно и не менялась: «По иностранным военным контингентам на территории Украины наша позиция хорошо известна. Она формулировалась и президентом, и на других рабочих уровнях. Она хорошо известна, она абсолютно последовательна, понятна. Но, опять же, это предмет для обсуждения», передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что Кремль не собирается обсуждать ни общие темы, ни отдельные пункты урегулирования через СМИ.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно. Кроме того, Лавров заявил, что Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, включая размещение иностранных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов.