«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.8 комментариев
Петербуржец с муляжом гранаты потребовал в магазине водку и пельмени
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, требовал в магазине водку и пельмени, угрожая муляжом гранаты, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Полиция Петербурга задержала 53-летнего мужчину, который угрожал работникам магазина на улице Подковырова предметом, похожим на гранату, передает РИА «Новости». Инцидент произошел днем в субботу, когда посетитель сообщил о вооруженном мужчине в правоохранительные органы.
В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что задержанный мужчина, не имеющий работы и проживающий в Петроградском районе, угрожал продавцам муляжом гранаты.
В результате задержания выяснилось, что граната оказалась муляжом. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ). Мужчина находится под стражей, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Петербурга потушил Вечный огонь на Марсовом поле. В квартире во Владимирской области, где прятали сестер из Петербурга, прошли обыски.