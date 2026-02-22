Петербуржец с муляжом гранаты потребовал в магазине водку и пельмени

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полиция Петербурга задержала 53-летнего мужчину, который угрожал работникам магазина на улице Подковырова предметом, похожим на гранату, передает РИА «Новости». Инцидент произошел днем в субботу, когда посетитель сообщил о вооруженном мужчине в правоохранительные органы.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что задержанный мужчина, не имеющий работы и проживающий в Петроградском районе, угрожал продавцам муляжом гранаты.

В результате задержания выяснилось, что граната оказалась муляжом. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ). Мужчина находится под стражей, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Петербурга потушил Вечный огонь на Марсовом поле. В квартире во Владимирской области, где прятали сестер из Петербурга, прошли обыски.