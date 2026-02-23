23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.14 комментариев
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали школу в Брянской области
Губернатор Богомаз: Дроны-камикадзе ВСУ атаковали школу в Брянской области
Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Погощь Суземского района Брянской области с помощью дронов-камикадзе, сообщил глава региона Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале губернатор написал, что целью удара стала школа, на которую были сброшены взрывные устройства.
«Удар нанесли по самому мирному гражданскому объекту – школе. В результате сбросов взрывных устройств повреждено здание школы», – говорится в сообщении.
По информации главы региона, пострадавших среди жителей и сотрудников образовательного учреждения нет. На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.
Накануне ВСУ атаковали дронами фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области.
В пятницу украинские войска атаковали школу в Энергодаре во время учебных занятий.