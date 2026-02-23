Украинцы массово искали поздравления с 23 февраля в интернете

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, в поисковой системе Google на Украине 23 февраля зафиксировано резкое увеличение числа запросов, связанных с Днем защитника Отечества. В числе популярных запросов оказались «с 23 февраля», «23 февраля праздник» и «открытки с 23 февраля».

Наиболее высокий интерес к этим темам отмечен в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях, а наименьший интерес – на западе страны.

Несмотря на то что празднование Дня защитника Отечества официально отменено на Украине с 2014 года, соответствующие запросы продолжают доминировать в интернете в этот день.

Министерство обороны Украины напомнило в своем телеграм-канале, что теперь День защитников отмечается в стране 1 октября, добавив: «Не нужно поздравлять».

В последние годы украинцы продолжают искать в интернете поздравления и открытки к прежним датам, совпадавшим с российскими государственными праздниками, в том числе ко Дню Победы 9 мая и к Рождеству 7 января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни жителей Эстонии вынуждены проводить по семь-девять часов в очередях на российско-эстонской границе, чтобы попасть в Россию к празднованию Дня защитника Отечества.