Российские ПВО за три часа сбили 24 украинских БПЛА
Минобороны сообщило о перехвате 24 украинских БПЛА над разными регионами РФ
В течение трех часов российские средства ПВО уничтожили беспилотники самолетного типа в разных регионах страны, включая Крым и Белгородскую область.
Как сообщает ТАСС, в Министерстве обороны России рассказали о перехвате и уничтожении 24 украинских беспилотников самолетного типа за три часа.
По информации ведомства, с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства ПВО сбили девять БПЛА над акваторией Черного моря, семь – над Белгородской областью, шесть – над Краснодарским краем, один – над Республикой Крым и еще один – над акваторией Азовского моря.
Подробности о целях и последствиях атаки в сообщении не приводятся.
