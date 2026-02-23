Российские ПВО за три часа сбили 24 украинских БПЛА

Минобороны сообщило о перехвате 24 украинских БПЛА над разными регионами РФ

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, в Министерстве обороны России рассказали о перехвате и уничтожении 24 украинских беспилотников самолетного типа за три часа.

По информации ведомства, с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства ПВО сбили девять БПЛА над акваторией Черного моря, семь – над Белгородской областью, шесть – над Краснодарским краем, один – над Республикой Крым и еще один – над акваторией Азовского моря.

Подробности о целях и последствиях атаки в сообщении не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 45 беспилотников за пять часов, в том числе 12 над Крымом и восемь над Азовским морем.

За три часа силы ПВО уничтожили более двух десятков украинских беспилотников, основная часть которых была перехвачена в Белгородской области.