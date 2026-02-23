Силы ПВО сбили 45 украинских дронов над шестью регионами России

Минобороны: Силы ПВО сбили 45 украинских БПЛА над шестью регионами России

Tекст: Мария Иванова

Российские системы противовоздушной обороны за пять часов уничтожили 45 украинских беспилотников над несколькими регионами страны и акваториями морей, говорится в канале Max Минобороны.

Атаки были отражены в период с 15.00 до 20.00 по московскому времени. Все сбитые аппараты были самолетного типа.

Наибольшее количество дронов, 12 единиц, было перехвачено над территорией Республики Крым. Еще 11 беспилотных аппаратов уничтожили над Краснодарским краем. Эти два южных региона приняли на себя основную часть отраженной атаки.

Значительное число беспилотников было сбито над водной поверхностью. Восемь аппаратов уничтожили над акваторией Азовского моря. Семь украинских БПЛА были перехвачены над Черным морем.

Также атакам подверглись приграничные области. Шесть беспилотников сбили над территорией Белгородской области. Еще один дрон ликвидировали в небе над Брянской областью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека.

Силы ПВО днем отразили атаку 27 украинских дронов за три часа.

А минувшей ночью силы ПВО сбили 152 украинских беспилотника над регионами России.