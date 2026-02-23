Посла США во Франции Кушнера отстранили от контактов с министрами страны

Tекст: Денис Тельманов

Американский посол в Париже Чарльз Кушнер не явился по вызову во французский МИД, передает ТАСС. В ответ на это глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро распорядился ограничить для него прямые контакты с членами правительства республики, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель МИД Франции заявил: «Американский посол не явился [на вызов в МИД Франции]. В связи с этим явным непониманием элементарных требований, предъявляемых к послу, имеющему честь представлять свою страну, министр [Барро] потребовал, чтобы он больше не имел прямого доступа к членам французского правительства».

На набережной Орсе отметили, что посол Кушнер по-прежнему может выполнять свои обязанности, в том числе явиться в МИД для проведения дипломатических переговоров и устранения раздражителей в отношениях между Францией и США. Агентство AFP уточняет, что на вызов в министерство вместо самого посла пришел один из сотрудников посольства, сославшись на личные обстоятельства Кушнера. Сейчас дипломат «отсутствует в городе», и его обязанности исполняет временный поверенный.

Ранее посольство США во Франции опубликовало заявление Госдепартамента с призывом расследовать смерть правого активиста Кантена Деранка. После этого Жан-Ноэль Барро заявил о намерении вызвать посла Кушнера в МИД, подчеркнув, что этот инцидент является внутренним делом Франции и не должен использоваться в политических целях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо Дональду Трампу с просьбой отменить американские санкции против двух французских граждан, связанных с Евросоюзом и Международным уголовным судом.

