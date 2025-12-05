Netflix объявила о покупке киностудии Warner Bros

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает Hollywood Reporter, компании официально подтвердили заключение сделки, передает РБК. Покупка Warner Bros открывает для Netflix прямой доступ к культовым франшизам, включая «Гарри Поттера» и вселенную DC Comics. Это также означает, что Netflix сможет работать с правами на «Игру престолов», которыми владеет HBO, находящаяся под контролем Warner Bros Discovery.

Представители Netflix заверили Warner Bros, что сохранят показ фильмов студии в кинотеатрах. В компании подчеркнули, что приоритет будет отдаваться развитию всех направлений дистрибуции.

Ранее сообщалось, что американский онлайн-кинотеатр Netflix ведет переговоры о покупке киностудий и стриминговой площадки HBO Max у Warner Bros. Discovery, причем сумма неустойки в случае срыва сделки может достигнуть 5 млрд долларов.