Netflix объявила о покупке киностудии Warner Bros
Стриминговый сервис Netflix объявил о намерении приобрести киностудию Warner Bros за 82,7 млрд долларов, пишет Hollywood Reporter.
Как сообщает Hollywood Reporter, компании официально подтвердили заключение сделки, передает РБК. Покупка Warner Bros открывает для Netflix прямой доступ к культовым франшизам, включая «Гарри Поттера» и вселенную DC Comics. Это также означает, что Netflix сможет работать с правами на «Игру престолов», которыми владеет HBO, находящаяся под контролем Warner Bros Discovery.
Представители Netflix заверили Warner Bros, что сохранят показ фильмов студии в кинотеатрах. В компании подчеркнули, что приоритет будет отдаваться развитию всех направлений дистрибуции.
Ранее сообщалось, что американский онлайн-кинотеатр Netflix ведет переговоры о покупке киностудий и стриминговой площадки HBO Max у Warner Bros. Discovery, причем сумма неустойки в случае срыва сделки может достигнуть 5 млрд долларов.