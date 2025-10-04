Bild: БПЛА над аэропортом Мюнхена были военными и разведывательными

Tекст: Вера Басилая

По информации Bild, беспилотники, появившиеся над аэропортом Мюнхена, были военными разведывательными, передает ТАСС

Полицейские пытались обнаружить человека, управлявшего летательными аппаратами, с помощью вертолета, но все усилия оказались безрезультатными. В результате работы аэропорта были приостановлены до утра 4 октября.

Издание также сообщает, что утром 3 октября система обнаружения БПЛА федеральной полиции зафиксировала дрон в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне. Полиция задержала 41-летнего гражданина Хорватии, управлявшего дроном. Ему предъявлено обвинение в административном правонарушении, ведется расследование его действий в аэропорту.

Схожие инциденты произошли и в других регионах Германии. В Нижней Саксонии были зафиксированы полеты беспилотников над складом боеприпасов в районе Йевера, а также замечены три дрона в Гифхорне, где находится штаб-квартира авиационной группы Федеральной полиции. Происхождение некоторых аппаратов пока установить не удалось.

Ранее сообщалось, что аэропорт Мюнхена был парализован из-за появления неопознанных беспилотников, и их запуск не удалось отследить. Аэропорт Мюнхена прекращал работу после того, как беспилотники были замечены вблизи взлетно-посадочных полос.

Позже аэропорт Мюнхена возобновил рейсы после завершения проверки и установления отсутствия угрозы.

МИД Германии ранее предостерег страны НАТО от чрезмерной реакции на подобные инциденты с беспилотниками.