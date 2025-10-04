Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?7 комментариев
Bild: БПЛА над аэропортом Мюнхена были военными и разведывательными
Беспилотные летательные аппараты, замеченные 3 октября над аэропортом Мюнхена, оказались военными разведывательными дронами, сообщает газета Bild.
По информации Bild, беспилотники, появившиеся над аэропортом Мюнхена, были военными разведывательными, передает ТАСС
Полицейские пытались обнаружить человека, управлявшего летательными аппаратами, с помощью вертолета, но все усилия оказались безрезультатными. В результате работы аэропорта были приостановлены до утра 4 октября.
Издание также сообщает, что утром 3 октября система обнаружения БПЛА федеральной полиции зафиксировала дрон в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне. Полиция задержала 41-летнего гражданина Хорватии, управлявшего дроном. Ему предъявлено обвинение в административном правонарушении, ведется расследование его действий в аэропорту.
Схожие инциденты произошли и в других регионах Германии. В Нижней Саксонии были зафиксированы полеты беспилотников над складом боеприпасов в районе Йевера, а также замечены три дрона в Гифхорне, где находится штаб-квартира авиационной группы Федеральной полиции. Происхождение некоторых аппаратов пока установить не удалось.
Ранее сообщалось, что аэропорт Мюнхена был парализован из-за появления неопознанных беспилотников, и их запуск не удалось отследить. Аэропорт Мюнхена прекращал работу после того, как беспилотники были замечены вблизи взлетно-посадочных полос.
Позже аэропорт Мюнхена возобновил рейсы после завершения проверки и установления отсутствия угрозы.
МИД Германии ранее предостерег страны НАТО от чрезмерной реакции на подобные инциденты с беспилотниками.