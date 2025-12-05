В МЭР спрогнозировали увеличение турпотока после безвиза с Индией

Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.0 комментариев
В МЭР спрогнозировали увеличение турпотока до 2,5 раза после безвиза с Индией
Туристический поток между Россией и Индией может значительно увеличиться после запуска механизма безвизовых групповых поездок, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства Никита Кондратьев.
По его словам, «рост турпотока с Индией по итогам девяти месяцев 2025 года составил 15%. При этом въезд индийских туристов в Российскую Федерацию вырос более чем на 30%», передает ТАСС.
Кондратьев пояснил, что опыт сотрудничества с Китаем и Ираном показывает, что введение такого механизма дает возможность увеличить турпоток в 1,5-2,5 раза.
Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди сообщил, что Россия и Индия в ближайшее время введут 30-дневный безвизовый режим для организованных туристических групп.
Напомним, в пятницу президент России и премьер-министр Индии завершили двустороннюю встречу, после чего запланировали выступление перед журналистами и обмен официальными соглашениями.