В МЭР спрогнозировали увеличение турпотока после безвиза с Индией

В МЭР спрогнозировали увеличение турпотока до 2,5 раза после безвиза с Индией

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, «рост турпотока с Индией по итогам девяти месяцев 2025 года составил 15%. При этом въезд индийских туристов в Российскую Федерацию вырос более чем на 30%», передает ТАСС.

Кондратьев пояснил, что опыт сотрудничества с Китаем и Ираном показывает, что введение такого механизма дает возможность увеличить турпоток в 1,5-2,5 раза.

Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди сообщил, что Россия и Индия в ближайшее время введут 30-дневный безвизовый режим для организованных туристических групп.

Напомним, в пятницу президент России и премьер-министр Индии завершили двустороннюю встречу, после чего запланировали выступление перед журналистами и обмен официальными соглашениями.