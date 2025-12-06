Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
Россияне столкнулись с «синим экраном смерти» после обновления Windows 11
Пользователи Windows 11 из России сообщили о появлении «синего экрана смерти» и проблемах с SSD после последнего обновления, сообщили СМИ.
Обновление Windows 11 с индексом KB5063878 вызвало многочисленные сбои у российских пользователей, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
После установки пакета на устройствах стал появляться «синий экран смерти», а SSD-диски переставали корректно работать, особенно совпадения наблюдались при заполненности носителя выше 60%.
Проблема носит массовый характер, так как аналогичные обращения фиксировались в Европе и Японии еще в августе. Пользователи оставляли жалобы на различных площадках, отмечая, что стандартные способы устранения неисправности не давали результата.
Корпорация Microsoft пока не давала официальных комментариев относительно связи между появившимися сбоями и установкой обновления KB5063878. В настоящее время единственным способом восстановить работоспособность системы остается откат до предыдущей версии автоматически или вручную.
Ранее Microsoft приняла решение заменить синий «экран смерти» в Windows 11 на зеленый.