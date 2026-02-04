На Сахалине начали эвакуацию рыбаков со льдины

Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.0 комментариев
Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.2 комментария
Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.11 комментариев
Песков: Индия не сообщала России об отказе от закупок нефти
«До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышали», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что индийский премьер Нарендра Моди в ходе беседы с ним «дал согласие прекратить закупки российской нефти».
В октябре Трамп говорил, что индийская сторона якобы планирует сократить свои закупки нефти в России.
Al Hadath: Сын Каддафи убит во дворе дома в Ливии в результате покушения
По данным Al Hadath, покушение произошло, когда аль-Ислам находился в саду, нападавших было четверо. Все они скрылись с места происшествия. Издание Al Jazeera уточняет, что перед атакой в доме отключили все камеры видеонаблюдения, передает ТАСС.
Боевая 444-я бригада, подчиняющаяся минобороны Правительства национального единства Ливии, заявляет, что аль-Ислам погиб в ходе вооруженных столкновений. При этом представители бригады подчеркивают, что их бойцы не причастны к этим событиям.
Источник РИА «Новости», знакомый с ситуацией, сообщил, что нападение произошло в городе Зинтан на северо-западе Ливии.
Гибель аль-Ислама подтвердил его двоюродный брат Ахмед Каддафи: «Он погиб ради вас, пусть его кровь не будет пролита напрасно». Также двоюродный брат сообщил Al Arabiya, что аль-Ислам ранее неоднократно подвергался покушениям.
После произошедшего сторонники убитого потребовали привлечь международное сообщество к расследованию обстоятельств его гибели. Представитель Каддафи в комитете по общеливийскому диалогу Абдалла Усман заявил, что похороны не состоятся до завершения расследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ сообщили, что сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам был убит в городе Эз-Зинтан на западе Ливии. На него напали неизвестные боевики.
Певица Алла Пугачева упоминалась в документах по делу Эпштейна
Имя певицы Аллы Пугачевой фигурирует в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, передает РИА «Новости». Документы министерства юстиции США содержат письмо венчурного инвестора Бориса Николича, отправленное Эпштейну в январе 2014 года.
В нем Николич приводит выдержки из опроса о самых уважаемых людях, отмечая: «Половину из десяти самых уважаемых людей в России составляют женщины, включая поп-певицу Аллу Пугачеву и королеву Елизавету II. Это самый высокий показатель среди всех стран, в которых проводился опрос».
В письме также указано, что самым почитаемым человеком в мире по результатам опроса стал основатель Microsoft Билл Гейтс. В теме письма значится: «Миссия выполнена для некоторых».
Джеффри Эпштейну в 2019 году в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вовлечения в такую деятельность. По этим статьям ему грозило до 40 лет лишения свободы и до пяти лет по второй статье. По данным обвинения, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек в своих домах в Нью-Йорке и Флориде. Некоторым жертвам он платил наличными сотни долларов и поручал находить новых девушек для подобных встреч. Возраст пострадавших доходил до 14 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, также в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна содержатся утверждения о возможной причастности Владимира Зеленского к торговле людьми на Украине.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала предстоящий допрос Билла и Хиллари Клинтон по этому делу. Между тем после публикации новых документов по делу Эпштейна доверие к кронпринцессе Метте-Марит в Норвегии снизилось у более чем трех четвертей жителей страны.
Россия, Белоруссия, Иран, КНДР и Мьянма начали диалог по созданию Евразийской хартии
Россия, Белоруссия, Иран, КНДР и Мьянма согласились приступить к инклюзивным консультациям по созданию Евразийской хартии, сообщает ТАСС. Об этом говорится в совместном заявлении, поступившем в агентство от пресс-службы МИД Белоруссии.
В документе подчеркивается: «Мы соглашаемся начать инклюзивный консультативный процесс по Евразийской хартии в евразийском формате с целью обсуждения соответствующих субстантивных и процедурных вопросов, связанных с идеей разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Мы также соглашаемся рассмотреть результаты консультативного процесса. Сроки и место будут определены его участниками в будущем».
Идея разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности прозвучала впервые на Первой международной конференции по евразийской безопасности, которая прошла в Минске в октябре 2023 года. В последующем обсуждение будущего документа продолжилось в 2024 и 2025 годах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евразийская хартия разнообразия и многополярности в XXI веке должна быть принята на уровне глав государств.
Эксперт Джерелиевский: Первый после паузы удар по энергетике Украины стал наиболее эффективным
«Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины принесла России два важных результата. Первый – дипломатический. Мы продемонстрировали прежде всего США нашу готовность рассматривать варианты мирного дипломатического урегулирования конфликта», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.
Второй результат – военный, продолжил он. «Мы получили возможность подготовиться к новой атаке: накопить некоторые силы, определить цели и возможный ущерб противнику», – уточнил собеседник. Аналитик объясняет: требуется расставить приоритеты, чтобы эффективно выполнить задачу по разрушению украинской энергетической схемы.
«Важно иметь объективные данные о том, как в действительности складывается ситуация в энергетике противника, потому что сам он зачастую преувеличивает масштабы повреждений в надежде, что мы не нанесем повторный удар. Помогает нашим военным техническая и, конечно, агентурная разведка», – уточнил Джерелиевский.
По его словам, небольшой перерыв дал военному руководству России время, чтобы провести все необходимые работы. «Другими словами, никакие военные задачи не потеряны и не упущены. Наоборот, повторю, мы получили возможность оценить ситуацию и сделать удары более адресными и выверенными», – подчеркнул аналитик.
Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.
По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.
В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.
Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.
Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.
В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.
Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».
В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.
Информация о массовом изъятии регистрационных знаков серии АМР в Московском регионе не соответствует действительности, пишет «Российская газета». Сообщения о якобы конфискации 15 таких номеров и аннулировании учета оказались недостоверными.
В Telegram-каналах сообщалось, что номера с кодом 97 считаются правительственными и их начали убирать из общего оборота, запрещая также продажу таких номеров на интернет-площадках. Якобы сотрудники Госавтоинспекции останавливают автомобили для проверки и изъятия этих номеров.
На самом деле, как пояснил источник в Госавтоинспекции, подобных мер не проводится. Никто не останавливает автомобили исключительно из-за наличия номеров АМР. Если регистрационные документы в порядке и номер выдан законно, никаких оснований для его изъятия нет.
Источник добавил, что интерес к этим номерам проявляют в основном состоятельные автовладельцы, желающие подчеркнуть свою причастность к правительственным структурам, но к ним не предъявляется никаких претензий, если оформление прошло в установленном порядке.
Иная ситуация сложилась с регистрационными знаками серии ЕКХ. Ранее такие номера использовались на автомобилях силовых ведомств, и сегодня они фактически превращаются в фактор риска для их владельцев. На фоне участившихся поджогов и попыток установки взрывных устройств под служебные машины подобный номер становится очевидным маркером, сразу указывающим на принадлежность транспорта к силовым структурам.
Именно поэтому в рамках требований по защите служебной информации, закрепленных в федеральных законах, регистрация номеров серии ЕКХ больше не производится. Речь при этом не идет об изъятии таких знаков на дорогах. Однако если владелец обращается в регистрационное подразделение с просьбой сохранить за собой номер при смене автомобиля, ему будет отказано. Фактически выбор сводится к двум вариантам: продолжать эксплуатацию текущей машины с прежним номером или заменить его на новый.
Следует учитывать, что государственный регистрационный знак не является объектом частной собственности, а право сохранить его при продаже автомобиля – лишь дополнительная административная возможность, предоставляемая ГИБДД.
По этой же причине исчезла и схема перепродажи номеров серии ЕКХ. Формально продавался не сам номер, а автомобиль с ним, после чего новый владелец пытался перенести комбинацию на другое транспортное средство. В случае с ЕКХ такая процедура больше невозможна, использовать номер на новом автомобиле не получится.
Ранее сообщалось, что в нижней палате парламента может быть рассмотрен законопроект о продаже особых автомобильных номеров с платой, которую установит регистрирующий орган.
В СПЧ призвали МВД обратить внимание на номера автомобилей без российского триколора.
Контейнеровоз был задержан во внутренних водах Эстонии. В составе экипажа находились 23 гражданина России, команда не оказывала сопротивления во время операции. По данным эстонских властей, судно зашло в территориальные воды для проведения бункеровки и находилось на официальной якорной стоянке в момент проверки, передает ТАСС со ссылкой на err.ee.
Сотрудники следственного отдела налогово-таможенного департамента проводят первичные проверки на борту контейнеровоза. Судно следовало в Петербург, однако, по данным ВМС Эстонии, Baltic Spirit не входит в состав так называемого теневого флота России и не находится под санкциями Евросоюза. Задержание проводил следственный отдел Налогово-таможенного департамента Эстонии совместно с полицией и ВМС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае эстонские военные самолеты и корабли атаковали танкер под флагом Габона в Финском заливе, шедший в российский порт. Российский истребитель Су-35 появился и вынудил эстонских военных прекратить свои действия против судна.
СМИ заявили, что британские власти готовятся захватывать и арестовывать танкеры, выходящих из российских портов. Франция захватила танкер с российской нефтью. В пятницу стало известно, что Эммануэль Макрон предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Франция вынуждена освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства.
Откаты экс-руководству Курской области превысили 20 млн рублей
По версии следствия, чиновники через посредника Дмитрия Шубина получали откаты от руководителя компаний-подрядчиков Виктора Головченко за госконтракты на ремонт школ и строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Суммарно, как утверждается, им было передано почти 13 млн рублей, пишет «Коммерсант».
Согласно материалам дела, суммы за покровительство и своевременную оплату работ передавались лично и доставлялись в администрацию области на Красной площади Курска.
В числе новых эпизодов фигурирует депутат Курской областной думы Максим Васильев, чья фирма стала подрядчиком на строительство двух взводных опорных пунктов для погранслужбы ФСБ за 192,647 млн руб. В качестве отката, как говорится в обвинении, Дедову и Смирнову поступило еще 8 млн рублей.
Следствие отмечает, что объекты так и не были приняты заказчиком: оборонительные сооружения оказались недостроенными, амбразуры выполнены неправильно, а укрытия не соответствовали требованиям безопасности. В показаниях сотрудников ФСБ говорится о «ужасном» состоянии объектов.
В ходе следствия Смирнов и другие фигуранты указывали на возможную причастность к коррупции экс-губернатора Романа Старовойта. После отставки с поста министра транспорта в июле 2025 года он покончил с собой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дедов на заседании Ленинского суда заявил о полном переводе откатов по строительству фортификаций Смирнову. В сентябре 2025 года Смирнов сознался в получении взяток. Следственные органы установили обстоятельства смерти экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта.
Политолог Рар: Европа пойдет на самые радикальные меры в финансировании Украины
«Европейцам все труднее находить в своих бюджетах деньги на поддержку Украины. В ЕС нет консенсуса по этому вопросу. Замороженные российские активы в Бельгии решили не трогать, а США отказываются быть главным донором. Кроме того, откладывается ускоренное принятие Украины в Евросоюз», – напомнил германский политолог Александр Рар.
«При этом, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и ряд других европейских политиков обещают Киеву помощь, чтобы не допустить поражение ВСУ на фронте. Европа расценит это фиаско, как свое собственное. Думаю, Брюссель пойдет на самые радикальные меры, чтобы изыскать средства для Киева. Надежды возлагаются, в том числе, на Германию, как самую богатую страну региона», – продолжил он.
«Вместе с тем, политика ЕС в отношении Киева вызывает все больше вопросов. Почему Брюссель не ищет дипломатическое решение украинского кризиса? Почему он делает ставку на продолжение конфликта, в котором Украина не в состоянии победить? Впрочем, ряд западных СМИ тиражирует идею о том, что после разгрома ВСУ российская армия якобы двинется на Европу. Эти угрозы используются для обоснования того, почему европейским странам нельзя жалеть денег на поддержку украинской стороны», – заметил спикер.
Ранее постоянные представители стран Евросоюза не смогли прийти к единому мнению относительно механизма предоставления Украине займа в размере 90 млрд евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на европейский источник. «Работа над дальнейшим компромиссом продолжается с целью заключения соглашения в ближайшие дни», – сказал собеседник агентства.
Политическое решение о кредитовании Киева на период 2026–2027 годов было принято на саммите ЕС еще в декабре прошлого года. Киев рассчитывает получить первый транш в апреле. Но его исполнение тормозится из-за согласования пакета законодательных норм. Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.
На этом фоне произошли разногласия между Берлином и Парижем, сообщает Politico. «Германия и Нидерланды расходятся во мнениях с Францией, стремясь обеспечить Киеву возможность закупать американское оружие». Пятая республика же ведет активную кампанию за то, чтобы предоставить льготные условия военным компаниям Евросоюза для укрепления оборонной промышленности блока.
Берлин отверг предложение французского лидера Эммануэля Макрона о преференциях для европейских фирм. ФРГ требует такого режима для компаний из стран, оказавших «наибольшую финансовую поддержку Киеву». Газета ВЗГЛЯД писала, что деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри, и этот раскол выходит даже за пределы Европы.
Колесник: ВСУ стягивают подразделения на границу с Курской и Белгородской областями
«Киев пытался стянуть войска к Курской и Белгородской областям и наносить удары по приграничным территориям. Все эти подразделения будут уничтожены, прорыва на свои территории мы не допустим, но к этим попыткам стоит относиться максимально серьезно», – заявил депутат, передает «Газета.Ru».
Колесник считает, что российские военные эффективно отвлекают силы ВСУ от попыток продвижения вглубь российских регионов, одновременно нанося удары по энергетической инфраструктуре на Украине.
Он добавил, что пока украинские военные заняты защитой и восстановлением своей энергетики после российских ударов, российские подразделения могут проводить зачистки в приграничных районах.
Напомним, главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как они могут выглядеть и где вероятно их проведение.
Рютте заявил, что после подписания мирного соглашения на Украине появятся иностранные военные контингенты, передает РИА «Новости».
В ходе выступления в Верховной раде Украины Рютте отметил, что как только будет заключено соглашение о мире, «сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился».
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте начал визит на Украину с обращения к депутатам Верховной рады.
Ранее он сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить войска на Украину для защиты страны в случае нарушения Россией мирных договоренностей.
После применения российского комплекса «Орешник» Марк Рютте впервые обозначил для Киева цель не победить, а выжить.
Политолог Шеслер: Пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт
«Пауза в ударах по энергетическим объектам не помогла украинским властям устранить перебои с электричеством и отоплением. Более того, в выходные, когда Россия, соблюдая договоренности, не предпринимала атак, на Украине произошел масштабный блэкаут. Причиной стала авария на линии электропередачи, которая находится между Молдавией и Румынией», – напомнила политолог Лариса Шеслер.
По ее мнению, это в очередной раз подтвердило, что украинская инфраструктура «находится сегодня в плачевном состоянии, и исправить это полумерами абсолютно невозможно». Поэтому Владимир Зеленский отчаянно стремится добиться продолжительной передышки.
«Он надеялся, что Дональд Трамп поможет продлить паузу в ударах до наступления тепла, до весны. В то же время, провокации и обстрелы со стороны Украины не прекращались, а риторика Зеленского свидетельствует о том, что он не собирается серьезно относиться к переговорам. Полагаю, поэтому российское военное руководство приняло решение не продлевать паузу», – рассуждает эксперт.
Как бы то ни было, приостановка ударов подсветила не только проблемы с ЖКХ на Украине, но и разборки между политиками в стране. «Конфликт связан с тем, что центральные украинские власти и региональные руководители пытаются переложить друг на друга ответственность за то, что население не может воспользоваться в собственных квартирах светом, теплом и водой», – пояснила Шеслер.
По ее словам, многие украинцы понимают, что вина за это лежит лично на Зеленском и его команде. «Жители украинских городов находятся в очень депрессивном состоянии: никто не хочет воевать, все панически смотрят в будущее, понимая, что продолжение боевых действий не сулит им ничего хорошего», – рассказала политолог.
Она уточнила, что в этой связи население Украины питало «неустойчивые надежды» на то, что киевские власти, понимая безвыходность положения, все же пойдут на какое-то решение конфликта. «Пауза в ударах по энергетическим объектам усилила в украинцах желание завершить конфликт. Обыватели понимают: чем устойчивее окажется мир, тем им будет легче», – отметила собеседница.
«Другое дело, что на Украине нет политического субъекта, который бы мог повлиять на власть в Киеве. Под бурные аплодисменты Запада ликвидированы все политические структуры: партии, общественные организации, независимые СМИ, вокруг которых могли бы объединиться люди для защиты своих интересов», – заключила Шеслер.
Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.
По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.
В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.
Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.
Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.
В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.
Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».
В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.
Марокко экстрадировало в Россию «шариатского судью» террористов в Сирии
Марокко выдало России Дмитрия Леонова, который был «шариатским судьей» в вооружённой группировке на территории Сирии, передает «Интерфакс». По данным Генпрокуратуры России, Леонов был экстрадирован для привлечения к ответственности по статьям об участии в незаконном вооружённом формировании и деятельности террористической организации.
Следствие установило, что в 2012 году Леонов отправился в Сирию, где присоединился к вооружённой группе и стал «шариатским судьей», разбирая конфликты между участниками формирования. Весной 2015 года эта группировка вошла в состав запрещённой в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра».
После этого Леонов скрылся от сотрудников правоохранительных органов, и его объявили в международный розыск по линии Интерпола по поручению Генпрокуратуры России. Как пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк, Марокко задержало разыскиваемого, и сегодня в аэропорту Касабланки он был передан российским правоохранителям для этапирования в Москву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, марокканские власти задержали в аэропорту имени Мухаммеда V близ Касабланки гражданина России, который находится в международном розыске по обвинению в связях с террористами.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил о критической ситуации на приграничных территориях региона.
По его словам, с начала 2026 года в результате обстрелов погиб 21 мирный житель, еще 98 человек получили ранения, среди них шесть детей. Гладков отметил, что по сравнению с 2025 годом число погибших увеличилось в десять раз.
Он рассказал, что накануне провел совещание с руководителями силовых структур, а сегодня встретился с представителями подразделений «БАРС-Белгород», «Орлан», главами муниципалитетов и представителями Минобороны. «Будем усиливать защиту и крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности», – подчеркнул Гладков.
За прошедшие сутки в Белгородской области зафиксированы многочисленные атаки беспилотников и обстрелы со стороны ВСУ.
Гладков сообщил, что в Белгородском округе атакованы 15 населенных пунктов: из 29 дронов 25 были сбиты, однако повреждены склад, автомобили и частные дома, а также остекление квартир. В Борисовском округе четыре дрона атаковали село Грузское, где пострадали КамАЗ и социальный объект. Над Валуйским округом сбито три дрона, повреждений нет.
В Грайворонском округе зафиксировано пять обстрелов и 20 атак беспилотников. В селе Замостье дрон атаковал служебный автомобиль, в результате чего ранен мужчина. В других населенных пунктах округа повреждены частные дома, автомобили, квартиры и инфраструктурные объекты.
В Краснояружском округе за сутки сбито 15 из 24 дронов, повреждены инфраструктурные объекты, частные дома, машины. В Шебекинском округе зафиксировано 47 атак беспилотников и применение боеприпаса: ранены три человека, повреждены предприятия, автомобили, линии электропередачи и частные дома. В остальных округах дроны были сбиты без последствий.
Гладков также сообщил о реализации кадрового проекта «Время СВОих героев», который помогает ветеранам спецоперации на Украине начать собственное дело. Победители уже запустили свои проекты: Евгений Бабенко открыл столовую в Яковлевском округе, а Магомед Ахматов с супругой – фотостудию в Белгороде.
В регионе стартовал капитальный ремонт почти 300 многоквартирных домов – в Белгороде, Губкине, Валуйках, Шебекине и Чернянском округе. Приемка домов проводится с участием собственников, чтобы обеспечить высокое качество работ, отметил губернатор.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе села Сурково пострадал один мирный житель в результате атаки беспилотника. Три мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. Четыре мирных жителя пострадали из-за атаки дрона Вооруженных сил Украины на село Головчино Грайворонского округа Белгородской области.
Военные США провели учения Sentry South 26.1, в ходе которых отрабатывали перехват целей, имитирующих иранские дроны-камикадзе «Шахед-136», который называют аналогом российских «Гераней», пишет The War Zone.
Роль воздушных мишеней выполняли два легких композитных самолета Risen KX-2 частной компании KestrelX. Эти аппараты способны воспроизводить профиль полета крылатых ракет и беспилотников на малых высотах.
Глава компании Дон Мосли отметил, что использование истребителей пятого поколения для имитации таких угроз обходится бюджету слишком дорого.
«Настоящей угрозой, по моему мнению, где ценовой барьер супернизкий, являются вооруженные БПЛА, подобные тем, что мы видим на Украине», – заявил он.
Опыт спецоперации на Украине показал острую необходимость специальной подготовки летчиков к борьбе с малозаметными дронами.
Самолеты KestrelX отличаются низкой радиолокационной заметностью и большой продолжительностью полета, достигающей 12 часов. Они действовали над водой на высоте около 300 метров, затрудняя обнаружение бортовыми радарами истребителей.
Пилоты ВВС США признали, что визуальная идентификация и наведение оружия на такие медленные цели представляют значительную сложность.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как в 2025 году Россия смогла переломить ход конфликта на Украине с помощью беспилотников.