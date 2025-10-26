Объявленный Москвой в международный розыск россиянин задержан в Марокко

Песков: Путин даже самого жалкого главу государства не называет таковым

Tекст: Мария Иванова

Дмитрий Песков в комментарии для колонки, посвященной американской политической сатире, подчеркнул, что Владимир Путин всегда говорит о других главах государств уважительно, даже если у него есть к ним претензии, передает ТАСС.

«Даже самого жалкого главу государства он ни разу не именовал таковым», – заявил Песков, отметив, что для него сам Путин является «непревзойденным авторитетом» в плане правил приличия.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Путин «не всегда по-доброму, но всегда уважительно говорит о таких главах государств и относится к своим коллегам».

В его словах прозвучал акцент на том, что соблюдение этических норм важно даже в сложных ситуациях межгосударственных отношений.

Песков также прокомментировал вопрос допустимых границ для СМИ, заявив, что у медиа, помимо юридической ответственности, есть еще и этическая. «Что касается ситуации, когда все выходит за рамки приличия – это как раз и есть такой кризис Charlie Hebdo, наверное, для СМИ, для информационщиков всех стран мира. Я лично считаю, что это зло», – отметил он

По его мнению, урегулировать этические вопросы на законодательном уровне непросто, поскольку возникает вопрос, кто именно будет определять тонкую грань между приемлемым и недопустимым.

Песков напомнил, что частично ответы на эти вопросы уже содержатся в российском законодательстве, где предусмотрено наказание за разжигание розни.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что оскорбительные заявления канцлера Германии Фридриха Мерца направлены на попытку Запада уйти от ответственности за события на Украине.

Посол России в Германии Сергей Нечаев также отреагировал на слова Мерца, подчеркнув разрушение остатков доверия между странами.