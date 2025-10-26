Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.2 комментария
Объявленный Москвой в международный розыск россиянин задержан в Марокко
В марокканском аэропорту имени Мухаммеда V близ Касабланки задержан гражданин России, находящийся в международном розыске по обвинению в связях с террористами, сообщают информационные агентства.
Сотрудники Главного управления национальной безопасности Марокко задержали 34-летнего гражданина России, передает ТАСС.
Он прибыл в страну рейсом из Мавритании. Его объявили в международный розыск судебные органы России. По данным Maghreb Arabe Presse, задержанный подозревается в членстве в террористической организации.
Задержанный находится под стражей по решению прокуратуры в рамках процедуры экстрадиции. Его имя и фамилия не разглашаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре россиянина задержали в Болгарии по ордеру Интерпола. В августе обвиняемого в мошенничестве решили депортировать из Камбоджи в Россию. В российскую столицу из Франции доставили подозреваемого в участии в ИГ (Исламское государство*, запрещено в России и признано террористическим) Руслана Боташева.
В 2024 году в марокканском городе Касабланка местные таксисты повздорили с российским бизнесменом, зачинщиков из числа марокканцев поместили под стражу.