Участника ИГ экстрадировали из Франции в Россию
В российскую столицу из Франции доставили подозреваемого в участии в ИГ (Исламское государство*, запрещено в России и признано террористическим) Руслана Боташева, сообщила Генпрокуратура.
Ночью 14 августа Боташева доставили в Москву после экстрадиции из Франции, указали в надзорном ведомстве, передает РИА «Новости».
Напомним, Франция удовлетворила запрос на экстрадицию Боташева для привлечения его к ответственности по статьям, связанным с обучением и участием в террористической деятельности.
По версии следствия, в 2014 году Боташев прибыл в тренировочный лагерь «Муаскар-Сабри» в Сирии, где проходил военную подготовку. В январе 2015 года он добровольно вступил в вооруженное формирование, структурно входящее в ИГ.
Следствие считает, что с января по март 2015 года Боташев участвовал в охране инженерных подразделений, занимавшихся минированием тоннелей в Алеппо, а также оборонял город от сирийских правительственных войск.
В 2016 году Боташева объявили в международный розыск. В сентябре 2018 года его задержали во Франции.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ