Участника ИГ экстрадировали из Франции в Россию

Tекст: Алексей Дегтярев

Ночью 14 августа Боташева доставили в Москву после экстрадиции из Франции, указали в надзорном ведомстве, передает РИА «Новости».

Напомним, Франция удовлетворила запрос на экстрадицию Боташева для привлечения его к ответственности по статьям, связанным с обучением и участием в террористической деятельности.

По версии следствия, в 2014 году Боташев прибыл в тренировочный лагерь «Муаскар-Сабри» в Сирии, где проходил военную подготовку. В январе 2015 года он добровольно вступил в вооруженное формирование, структурно входящее в ИГ.

Следствие считает, что с января по март 2015 года Боташев участвовал в охране инженерных подразделений, занимавшихся минированием тоннелей в Алеппо, а также оборонял город от сирийских правительственных войск.

В 2016 году Боташева объявили в международный розыск. В сентябре 2018 года его задержали во Франции.

Ранее россиянина экстрадировали в Россию из Черногории, его подозревают в мошенничестве в сфере автострахования.

До этого власти ОАЭ передали российским правоохранителям двух граждан, которых разыскивали по делам о мошенничестве и попытке дачи взятки.