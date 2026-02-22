  • Новость часаОграничения на прием самолетов сняли в аэропортах Москвы
    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    22 февраля 2026, 17:51 • Новости дня

    Секретная служба США застрелила нарушителя у резиденции Трампа

    Секретная служба США застрелила нарушителя у резиденции Трампа
    @ Jud McCranie/wikipedia.org

    Tекст: Ольга Иванова

    Во Флориде вооруженный молодой человек с пистолетом и канистрой был застрелен при попытке проникновения на охраняемую территорию резиденции американского президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

    Сотрудники Секретной службы США застрелили вооруженного мужчину, который попытался проникнуть на территорию резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, передает РИА «Новости». Инцидент произошел рано утром в воскресенье, когда нарушитель пытался незаконно попасть на охраняемую территорию у северных ворот комплекса.

    Пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Вооруженный мужчина был застрелен агентами Секретной службы США и полицией после того, как рано утром незаконно проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго».

    Гульельми также уточнил, что мужчине было примерно двадцать лет. При нем обнаружили пистолет и канистру. Нарушитель был ликвидирован на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории резиденции Мар-а-Лаго охрана задержала молодого мужчину, который пытался проникнуть внутрь.

    22 февраля 2026, 03:45 • Новости дня
    Макрон написал Трампу письмо с просьбой снять санкции с французов
    Макрон написал Трампу письмо с просьбой снять санкции с французов
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой отменить санкции США против двух французских граждан, связанных с Евросоюзом (ЕС) и Международным уголовным судом (МУС).

    Макрон обратился к Трампу с просьбой снять санкции США с бывшего еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона и судьи Международного уголовного суда Николя Гийу, сообщают «Вести» со ссылкой на швейцарскую La Tribune Dimanche.

    «Я прошу вас пересмотреть решения вашей администрации и снять санкции, несправедливо введенные против Николя Гийу и Тьерри Бретона», – приводит издание выдержку из письма Макрона.

    Французский лидер также подверг критике решение США, заявив, что такие меры подрывают принцип независимости правосудия и мандат Международного уголовного суда.

    Бретон попал под санкции Вашингтона из-за обвинений в попытках цензурировать американских граждан с помощью «закона ЕС о цифровых услугах», который усилил контроль над интернет-платформами.

    Санкции против Гийу были введены после выдачи Международным уголовным судом ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру. Макрон обвинил США в запугивании Европы. Политолог Ткаченко объяснил слова Трампа о ненужности Макрона.

    20 февраля 2026, 18:55 • Новости дня
    Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа против других стран

    Верховный суд США признал введение пошлин Трампа превышением полномочий

    Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа против других стран
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный суд США постановил, что администрация президента Дональда Трампа превысила полномочия при введении импортных пошлин по закону о чрезвычайном положении.

    Верховный суд США признал, что администрация Дональда Трампа превысила свои полномочия при введении импортных пошлин против других стран по закону о чрезвычайном положении, передает ТАСС. Решение было поддержано шестью судьями, трое высказались против.

    Суд подтвердил вердикт нижестоящей инстанции, который ранее уже признал действия администрации Трампа незаконными. Импортные пошлины были введены под предлогом необходимости реагирования на чрезвычайную ситуацию, однако судьи сочли эти меры превышением полномочий исполнительной власти.

    Ранее суд по международной торговле США признал, что Дональд Трамп превысил полномочия при введении высоких тарифов, поэтому их большая часть должна быть отменена в течение десяти дней.

    Судья Федерального окружного суда Северного округа Калифорнии ранее отклонил иск губернатора Гэвина Ньюсома о блокировке этих пошлин.

    22 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Операция по замене Зеленского начата

    Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    21 февраля 2026, 06:55 • Новости дня
    Axios узнал о рассмотрении в Белом доме ликвидации Али Хаменеи и его сына в Иране

    Axios узнал о рассмотрении в Белом доме ликвидации Али Хаменеи и его сына

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа готова рассмотреть предложение, которое позволит Ирану «символически» обогащать ядерное топливо, если это не создаст возможности для создания бомбы, а так же вариант с устранением верховного лидера страны и его сына, пишет Axios.

    «Это говорит о том, что между «красными линиями», установленными США и Ираном может появиться возможность заключения сделки по ограничению ядерного потенциала Ирана и предотвращению войны. Но в то же время Трампу были представлены военные варианты, предполагающие прямое нанесение ударов по верховному лидеру», – выяснил портал Axios.

    Американские чиновники заявляют, что планка для предстоящего ядерного предложения Ирана очень высока, поскольку план должен убедить скептиков внутри администрации Трампа и в регионе.

    «Президент Трамп будет готов принять содержательную сделку, которую сможет политически продвигать внутри страны. Если иранцы хотят предотвратить удар, они должны сделать нам предложение, от которого мы не сможем отказаться. Иранцы постоянно упускают эту возможность. Если они будут играть в игры, терпения не хватит», – заявил порталу высокопоставленный американский чиновник.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в пятницу сообщил, что иранское предложение будет окончательно доработано в течение следующих двух-трех дней, хотя американские и израильские официальные лица сообщили Axios, что Трамп может нанести удар уже в эти выходные.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Аракчи сообщил, что США не ставили перед Тегераном условия полного отказа от обогащения урана. При этом Германия призвала немцев срочно покинуть Иран. В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%. На этом фоне Россия, Иран и Китай начали в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    19 февраля 2026, 19:18 • Новости дня
    Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным
    Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

    Такое заявление американский лидер сделал на первом заседании «Совета мира», который был создан по инициативе Вашингтона, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что недооценил сложность урегулирования кризиса на Украине, хотя рассчитывал на свои личные контакты с Путиным. «Я думал, что это будет легко, потому что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным», – признался Трамп.

    Американский президент также высоко оценил работу своего спецпосланника Стивена Уиткоффа по вопросам Украины. Он рассказал, что его первая встреча с Путиным длилась около четырех часов, что, по словам Трампа, свидетельствует о таланте Уиткоффа и его способности находить общий язык.

    Трамп добавил, что на протяжении встречи неоднократно интересовался у своих помощников, как проходит переговоры, и выражал желание скорее положить конец конфликту.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин и Трамп поддерживают отличные отношения.

    21 февраля 2026, 19:57 • Новости дня
    Трамп заявил о повышении введенных ранее пошлин до 15% на импорт

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о повышении глобальных пошлин на импорт товаров с 10% до 15%,

    Президент США Дональд Трамп объявил о повышении глобальных пошлин на импорт товаров с 10% до 15%, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что повышение пошлины распространяется на все страны, которые, по его словам, десятилетиями «обдирали» Соединенные Штаты без последствий.

    «Я, как президент США, незамедлительно повышаю глобальную пошлину в размере 10% до полностью допустимого и юридически проверенного уровня в 15%», – заявил Трамп.

    По его словам, данная мера стала ответом на решение суда. Он отметил, что новые пошлины вступают в силу немедленно. Кроме того, Трамп пообещал, что в ближайшие месяцы его администрация определит и введет дополнительные пошлины, которые будут соответствовать юридическим требованиям.

    Ранее Дональд Трамп пообещал ввести 10%-й глобальный тариф на 150 дней.

    Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа против других стран. Индекс S&P 500 упал после решения Верховного суда о пошлинах США.

    20 февраля 2026, 16:35 • Новости дня
    Швейцарская газета изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа

    Швейцарская газета NZZ изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа

    Швейцарская газета изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа
    @ Joint Base Elmendorf-Richardson/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В свежем номере швейцарского издания NZZ появилась иллюстрация с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в окружении европейских лидеров в виде гномов-карликов.

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ) опубликовала статью с иллюстрацией, на которой президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп изображены в окружении уменьшенных европейских лидеров. Материал опубликован под заголовком «Почему Европа не повзрослеет», сообщает РИА «Новости».

    На иллюстрации рядом с Путиным и Трампом изображены уменьшенные президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Британии Кир Стармер. Европейские лидеры представлены в виде гномов с красными колпаками, что, по мнению авторов, символизирует их слабое политическое влияние на фоне лидеров России и США.

    В публикации также подчеркивается разобщенность Европы по ключевым вопросам. «Даже в судьбоносном вопросе помощи Украине Европа разделена. Север платит, а юг наблюдает. Вместо единства царит эгоизм», – подчеркивает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Владимиром Путиным. Трамп также назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    До этого глава МИД Сергей Лавров также заявил, что Путин и Трамп поддерживают отличные отношения.


    19 февраля 2026, 23:43 • Новости дня
    Трамп дал Ирану 15 дней на сделку с США

    Трамп заявил о намерении дать Ирану на сделку «10-15 дней максимум»

    Tекст: Антон Антонов

    У Тегерана есть не более 15 дней для достижения соглашения с Вашингтоном, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что сделки с Ираном состоится «так или иначе». «Я бы сказал, что этого времени должно быть достаточно, 10-15 дней максимум», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источники CBS News сообщили, что американские военные готовы нанести удары по Ирану уже 21 февраля. В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%. На этом фоне Россия, Иран и Китай проводят в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    20 февраля 2026, 22:15 • Новости дня
    Иванка Трамп поздравила мир с Китайским Новым годом в погребальном наряде
    Иванка Трамп поздравила мир с Китайским Новым годом в погребальном наряде
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Иванку Трамп раскритиковали в Сети за «культурно неуместный и невежественный» наряд, выбранный для поздравлений и празднования Китайского Нового года, который она она продемонстрировала в соцсети.

    После публикации фотографий в Instagram (признана экстремистской и запрещена на территории России) Иванка Трамп подверглась критике, поскольку некоторые сочли ее наряд «культурно неуместным и невежественным», сообщил портал AOL (ранее известный как America Online).

    Оказалось, что 44-летняя дочь Дональда Трампа поделилась с подписчиками фотографиями в кремовом костюме, дополненном бриллиантовыми серьгами. В этом образе она поздравила всех с Новым годом по лунному календарю.

    Хотя в публикации ничего не выглядит предосудительным, одежды из белого цвета на Китайский Новый год обычно не одобряются, поскольку он символизирует траур и является цветом, который люди во Вьетнаме и Китае обычно носят на похоронах.

    Кроме того, цвет обычно ассоциируется с утратой и считается плохим предзнаменованием, тогда как красный символизирует удачу, благословение и процветание.

    «Год Огненного Коня призывает нас к мужеству, энергии, целеустремленности и бесстрашному созиданию. Это год смелых идей, решительных действий и превращения видения в нечто долговечное», – заявила она в поздравлении.

    Иванка уточнила, что «вступает» в новый год с «ясностью и убежденностью» и готова «представить проекты», над которыми работала за кулисами, и которыми «с нетерпением ждет возможности поделиться» с людьми.

    «Вперед, с силой. С благодарностью. С целью. С нетерпением жду того, что ждет нас впереди. Счастливого Китайского Нового года», – заключила она.

    Комментаторы негативно отреагировали на пост Иванки Трамп: один назвал ее наряд «совершенно неуместным», а другой заявил о «культурной невосприимчивости и невежестве».

    Третий добавил: «Они настолько бестактны, что это почти смешно», а четвёртый сказал: «О, пожалуйста, леди. Вы живёте в своём собственном мире».

    Не все комментарии были негативными: один пользователь отметил, что она «такая красивая, элегантная, стильная, умная». Другие назвали её «великолепной», «потрясающей» и сказали, что фотографии «идеальны».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, символом 2026 года станет Огненная Лошадь энергичного красного цвета. Красная плюшевая лошадка с перевернутым ртом из-за производственного брака стала хитом продаж в Китае. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила традицию жителей КНР поздравлять друг друга изображением картины «Купание красного коня».

    При этом антагонист Гарри Поттера Драко Малфой превратился в символ праздника в Китае: иероглифы его имени означают «лошадь» и «счастье» в год Лошади.

    20 февраля 2026, 22:25 • Новости дня
    CNN сообщил о запасном плане Трампа по отмененным судом пошлинам

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп получил известие о решении Верховного суда, отменяющем его пошлины, через записку во время завтрака в Белом доме с губернаторами и назвал это «позором», сообщили источники CNN.

    По словам информатора, Трамп сказал собравшимся, что у него есть запасной план, а другой источник добавил, что президент США пришел в ярость во время завтрака и начал нападать на суд, в какой-то момент сказав: «эти чертовы суды», передает телеканал CNN.

    Трамп, как сообщили информаторы, прервал завтрак с губернаторами, узнав о решении Верховного суда, сказав гостям, что уходит раньше, чтобы сделать заявление по поводу этого решения.

    В администрации Трампа чиновники готовились к поражению в Верховном суде, заверяя президента, что если суд отменит его пошлины, будут другие способы их введения.

    По словам нескольких источников, президент в последние недели в частном порядке гневно жаловался на то, что Верховный суд слишком долго решает вопрос с тарифами.

    Он также неоднократно высказывал предположения о том, какое решение примет суд, заявив в какой-то момент, что, по его мнению, Верховный суд не вынесет решения против пошлин, учитывая, сколько всего поставлено на карту и имея в виду миллиарды долларов, которые уже были собраны.

    По словам представителя Белого дома, после завтрака Трамп должен был встретиться с генеральным секретарем Вьетнама То Лам. Он планирует проинформировать прессу о решении по пошлинам в пятницу днем.

    При этом CNN напомнил, что суд отклонил лишь один из методов введения таможенных пошлин – использование Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

    Существуют и другие положения Закона о торговле 1974 года, Закона о расширении торговли 1962 года и Тарифного закона 1930 года, которые он мог бы попробовать. Некоторые из них он уже использовал в течение своего первого срока.

    Например, статья 122 Закона о торговле 1974 года разрешает введение таможенных пошлин в размере до 15% на срок до 150 дней при определенных обстоятельствах.

    Ещё один вариант — раздел 338 Закона о тарифах 1930 года , широко известный как «закон Смута-Хоули». Он позволяет вводить тарифы до 50% в течение пяти месяцев в отношении страны, которая «дискриминирует» торговлю с США. Министр финансов Скотт Бессент приводил это в качестве возможного запасного варианта.

    Напомним, Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа против других стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, судья Федерального окружного суда Северного округа Калифорнии ранее отклонил иск губернатора Гэвина Ньюсома о блокировке этих пошлин. Индекс S&P 500 резко просел после решения Верховного суда о пошлинах США. Исследование JPMorganChase показало, что рост пошлин ударил по среднему бизнесу в США.


    19 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Названы дата и место саммита G20 в Майами

    США назвали точную дату саммита G20 в Майами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп примет лидеров стран G20 на саммите, который пройдет в середине декабря в Майами, сообщает американский Минфин.

    Саммит «Группы двадцати» (G20) состоится в 2026 году в Майами. Встреча лидеров пройдет 14-15 декабря в клубе Trump National Doral под председательством президента США Дональда Трампа, сообщил ТАСС.

    В Министерстве финансов США отметили: «Год председательства США в G20 завершится саммитом лидеров, который пройдет 14-15 декабря в клубе Trump National Doral в Майами, штат Флорида, под руководством президента Дональда Трампа».

    Подробности о формате и повестке саммита будут объявлены позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты начали готовиться к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами в декабре 2026 года.

    Российская шерпа в «Группе двадцати» Светлана Лукаш отметила положительный результат первой встречи представителей G20 под председательством США. Также Москва выразила надежду, что Польша не забудет о главном экономическом предназначении G20 несмотря на приглашение США участвовать в следующем саммите.

    Кроме того, Россия ведет подготовку к совещанию министров иностранных дел G20, которое пройдет в октябре в США в Атланте.


    21 февраля 2026, 01:45 • Новости дня
    Трамп пообещал глобальный тариф в 10% взамен отмененных судом пошлин
    Трамп пообещал глобальный тариф в 10% взамен отмененных судом пошлин
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что введет 10%-й глобальный тариф на 150 дней, чтобы заменить некоторые из своих чрезвычайных пошлин, которые были отменены Верховным судом ранее в этот день.

    Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он введет 10%-й глобальный тариф на 150 дней, чтобы заменить некоторые из отмененных Верховным судом США пошлин. Глава Белого дома намерен обложить пошлинами весь импорт в США и оставить в силе тарифы, действующие в интересах нацбезопасности страны.

    Трамп сказал, что его распоряжение будет принято в соответствии с разделом 122 Закона о торговле от 1974 года, и пошлины будут превышать тарифы, которые действуют в настоящее время. Новый 10-процентный тариф вступит в силу примерно через три дня, передает Reuters.

    «У нас есть альтернативы, отличные альтернативы. Могло бы быть больше денег. Мы получим больше денег и станем намного сильнее благодаря этому», – сказал Трамп об альтернативных инструментах.

    Напомним, Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа против других стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, индекс S&P 500 резко просел после решения Верховного суда о пошлинах США. Исследование JPMorganChase показало, что рост пошлин ударил по среднему бизнесу в США. CNN сообщил о запасном плане Трампа по отмененным судом пошлинам.


    21 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский демонстрирует недоверие Трампу и рассчитывает на его поражение

    Политолог Дудчак: Спонсоры киевского режима заставляют Зеленского перечить Трампу

    Эксперт: Зеленский демонстрирует недоверие Трампу и рассчитывает на его поражение
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Зеленский затягивает конфликт, поскольку находится под влиянием европейских сил, заинтересованных в продолжении боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Дудчак. Поэтому глава киевского режима делает ставку на будущее поражение Трампа и подчеркнуто демонстрирует недоверие инициативам президента США. О том, что Зеленский поручил разработать план ведения боевых действий еще на три года, ранее сообщил журналист Wall Street Journal Боян Панчевский.

    «По действиям Зеленского заметно, что продолжение боевых действий – это идеальный вариант для него. Поэтому он пытается увильнуть от настойчивых требований президента США Дональда Трампа заключить мир», – считает Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ. По словам эксперта, после трехсторонних переговорах в Женеве на этой неделе Зеленский «вновь озвучивал противоречивые идеи».

    «Понятно, что у Зеленского нет желания и планов завершать военную кампанию, чтобы сохранить жизни своих соотечественников. Он позволяет себе совершенно хамские выходки, потому что за ним стоят в Европе достаточно влиятельные силы, которые требуют продолжения кровавого банкета, – подчеркнул политолог. – Судя по всему, европейцы нашли деньги на ближайшие пару лет. Оружие продолжает поступать на Украину, и американское в том числе, поэтому киевский режим существует».

    Таким образом, полагает эксперт, поведение Зеленского, в том числе его недавнее требование гарантий  безопасности Украины от Конгресса США – это демонстрация недоверия Трампу и ставка на его поражение. «Зеленский опасается Трампа и не хочет перечить во всем, но он показывает, что на развитие событий на Украине влияют и другие силы. И эти силы готовы спонсировать киевский режим далее», – пояснил спикер.

    Однако такая игра со стороны Зеленского опасна для самого Киева, отмечает Дудчак. Если Трамп действительно хочет закончить украинский конфликт, как он не раз заявлял, то планы Зеленского «продержаться три года» могут привести к тому, что президент США решит форсировать сокращение помощи и заставит Киев сесть за стол переговоров на условиях Вашингтона прямо сейчас.

    Трамп хочет остановить боевые действия, но на своих условиях. Но в этом для него тоже есть проблема – такие действия могут расценить как его прямую помощь Армии России. «Если он, например, отключит ВСУ спутниковую связь, то российская армия объективно сможет действовать более эффективно», – поясняет эксперт.

    На этой неделе журналист Wall Street Journal Боян Панчевский сообщил со ссылкой на свои источники, что Владимир Зеленский счел мирные переговоры провальными и приказал своим советникам разработать план ведения боевых действий еще на три года. Панчевский рассказал об этом в ходе подкаста немецкого журналиста Пауля Ронцхаймера. Советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал информацию Панчевского «фейком».

    Журнал The Economist писал на этой неделе о том, что украинская делегация на переговорах в Женеве разделилась на две коалиции с разными взглядами на заключение мирного соглашения. Одно крыло настаивает на быстром соглашении с Россией, а второе гораздо менее склонно к миру, так как находится под влиянием бывшего экс-главы офиса Андрея Ермака.

    В конце прошлого года Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с Трампом заявлял о том, что для обеспечения гарантий безопасности Украины недостаточно только решений американского лидера. Он потребовал их ратификации Конгрессом США.

    20 февраля 2026, 08:27 • Новости дня
    Дмитриев в шутку объяснил действия лидеров Запада инопланетным происхождением

    Дмитриев: Принадлежность Обамы и лидеров ЕС к инопланетянам многое бы объясняла

    Tекст: Мария Иванова

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично предположил, что стремление западных политиков разрушить свою цивилизацию изнутри объясняется их внеземной природой.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) обещание Дональда Трампа рассекретить данные об НЛО, передает ТАСС.

    «Возможно, Обама – один из них, наряду с лидерами ЕС и Великобритании – это объясняло бы их попытки подорвать западную цивилизацию изнутри», – написал он.

    Ранее американский лидер в соцсети Truth Social анонсировал публикацию правительственных документов о внеземных формах жизни. Он намерен поручить министру обороны Питу Хегсету начать процесс раскрытия сведений о неопознанных аномальных явлениях. Трамп назвал эту тему чрезвычайно интересной и важной.

    Трамп также упрекнул Барака Обаму в раскрытии секретной информации из-за слов о реальности инопланетян. Сам экс-президент позднее уточнил, что не видел доказательств контакта с пришельцами, хотя и допускает существование жизни во Вселенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший американский лидер Барак Обама признался в вере в существование инопланетян.

    Ранее Пентагон официально отверг наличие доказательств посещения Земли пришельцами.

    20 февраля 2026, 05:18 • Новости дня
    Трамп задремал на первом заседании «Совета мира»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уснул на первом собрании «Совета мира» в ходе выступления одного из делегатов на мероприятии в столице США.

    Трамп задремал на первом заседании «Совета мира», открывшемся 19 февраля, передает РБК.

    Белого дома закрыл глаза и практически заснул, пока выступал один из участников.

    До этого Дональд Трамп засыпал по несколько раз в месяц на совещаниях.

    Кроме того, президент США уснул во время встречи в Овальном кабинете.

    20 февраля 2026, 08:03 • Новости дня
    Трамп пообещал раскрыть правду об инопланетянах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обнародовать секретные документы американского военного ведомства о внеземных цивилизациях и НЛО.

    Глава Белого дома отреагировал на интервью 44-го президента США Барака Обамы, где политик допустил существование инопланетной жизни, передает РИА «Новости».

    По словам действующего американского лидера, его предшественник раскрыл секретные данные.

    «Учитывая огромный интерес, я поручу министру войны и другим ответственным структурам начать процесс определения и публикации правительственных материалов, связанных с инопланетянами, внеземной жизнью, неопознанными летающими феноменами и неопознанными летающими объектами», – заявил Трамп в соцсетях.

    Он добавил, что данная проблема является в высочайшей степени сложной, но очень интересной и важной.

    Ранее экс-президент США Барак Обама с юмором заявлял, что вопрос о существовании инопланетян был одним из первых, которые он задал, став главой государства.

