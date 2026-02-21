Дмитриев отметил снижение конкурентоспособности ФРГ без связей с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Германия теряет свое конкурентное преимущество на фоне прекращения сотрудничества с Россией в энергетической сфере. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Конкурентоспособность Германии падает из-за отсутствия сотрудничества с Россией в области энергетики», – написал Дмитриев в соцсетях на английском языке. К своему сообщению он приложил график, демонстрирующий динамику конкурентоспособности промышленной отрасли Германии с 2000 по 2025 год.

По мнению Дмитриева, энергетическое партнерство с Россией было ключевым фактором для промышленного сектора Германии на протяжении долгого времени. Теперь, по его оценке, отказ от этого сотрудничества сказывается на экономических показателях страны.

