EMSC сообщил о землетрясении у берегов Папуа-Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано у берегов Папуа-Новой Гвинеи, передает РИА «Новости». Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что эпицентр находился в 17 километрах от города Маданг, где проживает более 27 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 72 километров.
Подземные толчки были зафиксированы в 16.18 по местному времени (09.18 по московскому времени). На данный момент информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало. Данные об угрозе цунами пока не уточнялись.
