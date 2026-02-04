Посол сообщил о продолжающемся урегулировании с Данией по «Северным потокам»

Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
Посол Барбин заявил о продолжении урегулирования с Данией по «Северным потокам»
Процесс досудебного урегулирования между Россией и Данией по теракту на газопроводах «Северный поток» остается открытым, вопрос еще не решен, сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
Досудебное урегулирование между Россией и Данией по вопросу теракта на газопроводах «Северный поток» пока остается незавершенным, передает РИА «Новости». Об этом сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
Посол пояснил: «Процесс досудебного урегулирования еще не завершен», отвечая на вопрос о рассмотрении российской претензии, связанной с повреждением газопроводов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный федеральный суд Германии заявил, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могли быть совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины.
В Германии считали расследование подрыва «Северных потоков» угрозой единству Европы и поддержке Украины.