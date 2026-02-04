В ФРГ полиция задержала депутата АдГ Дорнау

Полиция задержала депутата АдГ Дорнау после обвинений в обходе санкций

Tекст: Тимур Шайдуллин

Задержание депутата Йорга Дорнау произошло в ходе пленарного заседания земельного парламента Саксонии, передает РИА «Новости».

По данным Bild, полицейские сопроводили политика в отдельное помещение для допроса, а также провели обыски в его доме, офисе и автомобилях в городе Рета рядом с Лейпцигом.

Дорнау обвиняется в нарушении закона о внешней торговле и платежах. Прокуратура Лейпцига отмечает, что в 2022 году он якобы указал Казахстан в качестве страны назначения для телескопического погрузчика, однако техника фактически была вывезена в Белоруссию. Такие действия являются нарушением законодательства и европейских директив, указывается в заявлении прокуратуры.

Задержание стало возможным после того, как комитет по иммунитету ландтага рекомендовал снять с Дорнау депутатский иммунитет, а парламент поддержал это решение большинством голосов. Представители партии «Альтернатива для Германии» выступили против снятия иммунитета, но их позиция не была учтена.

Bild подчеркивает, что задержание во время заседания стало первым подобным случаем в истории саксонского парламента. Ранее президиум ландтага уже штрафовал Дорнау на 20 862 евро за отсутствие надлежащей декларации дохода от бизнеса в Белоруссии. По этим обвинениям сам депутат предпочел не высказываться, а федеральное руководство АдГ дистанцировалось от ситуации.

Ранее партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) заподозрили в попытке передать России секреты безопасности Германии.

Напомним, что представители АдГ впервые за три года были приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности, получив три приглашения после длительных споров и судебных разбирательств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, власти Германии усилили кампанию против роста популярности АдГ, назначив Свена Шульце новым премьером Саксонии-Анхальт накануне выборов.