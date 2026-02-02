Politico: «Альтернатива для Германии» вернулась на Мюнхенскую конференцию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Три депутата от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) получили приглашения на Мюнхенскую конференцию по безопасности впервые за три года, передает Politico.

Это решение организаторов стало заметным разворотом и символической победой для партии, которая пытается избавиться от статуса изгоя и войти в круг мировых лидеров, отмечает издание.

АдГ начала активную кампанию за возвращение на конференцию с конца прошлого года, включая судебные иски к организаторам и попытки использовать контакты с бывшими представителями администрации Дональда Трампа. Один из приглашённых депутатов, Генрих Кох, заявил изданию: «Приглашения были выданы, потому что мы произвели впечатление через наши контакты с американцами». По его словам, он представлял интересы партии в судебных процессах и угрожал организаторам возможным появлением делегатов АдГ в составе американской делегации.

Организаторы MSC отрицают, что поддались давлению со стороны партии. Временный председатель конференции Вольфганг Ишингер объяснил решение тем, что АдГ является крупнейшей оппозиционной силой в Германии. Он подчеркнул: «Мы приняли это решение исходя из собственной совести, чтобы отразить реальность. Было бы сложно объяснить исключение крупнейшей оппозиционной партии страны на форуме, где встречаются столь разные точки зрения».

В предыдущие годы, при председательстве Кристофа Хойсгена, АдГ не допускалась на конференцию из-за статуса партии как праворадикальной, установленного внутренними службами безопасности. После прошлогоднего отказа АдГ обратилась в суд, утверждая, что стала жертвой «направленного исключения», однако суд признал за MSC право самостоятельно решать, кого приглашать.

Партия продолжает добиваться приглашения для своих лидеров, включая сопредседателя Алису Вайдль, но, по словам Ишингера, новых приглашений не планируется. Представитель Вайдль, Даниэль Тапп, отметил, что «определённое давление» всё же способствовало приглашению трёх депутатов, однако пока не ясно, состоятся ли дополнительные встречи с американскими официальными лицами на конференции в этом году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции.

Немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций.

Бывший глава британского правительства Лиз Трасс отметила, что попытки ограничить деятельность партии приведут к росту внутреннего недовольства в Германии.