Военкомат Волынской области похитил настоятеля храма УПЦ

Назван размер отката экс-руководству Курской области за контракт на постройку фортификаций

Откаты экс-руководству Курской области превысили 20 млн рублей

Tекст: Антон Антонов

По версии следствия, чиновники через посредника Дмитрия Шубина получали откаты от руководителя компаний-подрядчиков Виктора Головченко за госконтракты на ремонт школ и строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Суммарно, как утверждается, им было передано почти 13 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Согласно материалам дела, суммы за покровительство и своевременную оплату работ передавались лично и доставлялись в администрацию области на Красной площади Курска.

В числе новых эпизодов фигурирует депутат Курской областной думы Максим Васильев, чья фирма стала подрядчиком на строительство двух взводных опорных пунктов для погранслужбы ФСБ за 192,647 млн руб. В качестве отката, как говорится в обвинении, Дедову и Смирнову поступило еще 8 млн рублей.

Следствие отмечает, что объекты так и не были приняты заказчиком: оборонительные сооружения оказались недостроенными, амбразуры выполнены неправильно, а укрытия не соответствовали требованиям безопасности. В показаниях сотрудников ФСБ говорится о «ужасном» состоянии объектов.

В ходе следствия Смирнов и другие фигуранты указывали на возможную причастность к коррупции экс-губернатора Романа Старовойта. После отставки с поста министра транспорта в июле 2025 года он покончил с собой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дедов на заседании Ленинского суда заявил о полном переводе откатов по строительству фортификаций Смирнову. В сентябре 2025 года Смирнов сознался в получении взяток. Следственные органы установили обстоятельства смерти экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта.