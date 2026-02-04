Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.5 комментариев
Военкомат Волынской области похитил настоятеля храма УПЦ
Сотрудники военкомата Волынской области похитили настоятеля храма УПЦ
В Волынской области настоятель храма Украинской православной церкви Иоанн Чирик был похищен у подъезда дома, где проживал с семьей.
Сотрудники военкомата в Волынской области похитили священника канонической Украинской православной церкви Иоанна Чирика, пишет РИА «Новости». Информация о похищении появилась на Telegram-канале украинского телеканала «Первый казацкий». В сообщении говорится: «Работники ТЦК (территориальный центр комплектования) похитили настоятеля храма »Живоносный Источник« УПЦ поселка Городилец отца Иоанна Чирика».
По уточненным данным, инцидент произошел у подъезда дома, где священник снимал квартиру вместе с семьей. В среду в интернете появились фотографии Чирика уже в военной форме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине сотрудники ТЦК задержали архимандрита Германа из Варваровского скита УПЦ.
Ранее военкомат уже в Хмельницкой области похитил настоятеля храма УПЦ. А в Черкасской области сотрудники военкомата вывезли священника УПЦ Константина Волового из дома, несмотря на его право на отсрочку.