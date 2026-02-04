  • Новость часаСерии взрывов прогремели в Одессе
    Париж откликнулся на женские лозунги о порядке
    Стали известны подробности убийства сына Каддафи
    Водителям разъяснили ситуацию с изъятием номеров АМР и ЕКХ
    АвтоВАЗ начал продажи новой битопливной Lada Vesta CNG
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой
    FT: Запад и Киев согласовали ответ на случай нарушения мирного соглашения
    Хакеры Beregini получили данные иностранных наемников ГУР Украины
    Из Марокко экстрадировали в Россию «шариатского судью» в Сирии
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    9 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?

    16 комментариев
    4 февраля 2026, 05:43 • Новости дня

    ТЦК на Украине задержал архимандрита Германа из Варваровского скита УПЦ

    Tекст: Антон Антонов

    Архимандрит Герман из Варваровского скита канонической Украинской православной церкви был задержан сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Ровненской области Украины, сообщили в соцсетях.

    О задержании архимандрита Германа (Кулакевича), насельника Варваровского скита, сообщил Telegram-канал «Первый Казацкий». В сообщении говорится, что Ровненская епархия УПЦ обратилась к духовенству и прихожанам с просьбой молиться за священнослужителя, передает ТАСС.

    На Украине священнослужители, если подходят по возрасту и состоянию здоровья, подлежат всеобщей мобилизации. В конце 2024 года украинское правительство разрешило бронировать священников из числа «критически важных религиозных организаций». В начале июня 2025 года Госслужба по этнополитике утвердила реестр из более чем 7,7 тыс. организаций.

    Местные СМИ обратили внимание, что в утвержденном списке практически отсутствуют приходы и общины канонической УПЦ, в то время как широко представлены структуры раскольнической Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви и даже организации с сомнительной репутацией. В госслужбе пояснили, что включения в список основаны на «специальных критериях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хмельницкой области военкомат похитил настоятеля храма УПЦ. Сотрудники военкомата в Черкасской области вывезли священника УПЦ Константина Волового из его дома, несмотря на наличие у него права на отсрочку. Пять священнослужителей канонической Украинской православной церкви были вынуждены пройти мобилизацию после применения психологического давления

    3 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Военный эксперт оценил окончание паузы в ударах по энергетике Украины

    Эксперт Джерелиевский: Первый после паузы удар по энергетике Украины стал наиболее эффективным

    Военный эксперт оценил окончание паузы в ударах по энергетике Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины дала военному руководству России время, чтобы провести техническую и агентурную разведку. Это позволило сделать новую атаку более адресной и выверенной, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на вторник нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

    «Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины принесла России два важных результата. Первый – дипломатический. Мы продемонстрировали прежде всего США нашу готовность рассматривать варианты мирного дипломатического урегулирования конфликта», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    Второй результат – военный, продолжил он. «Мы получили возможность подготовиться к новой атаке: накопить некоторые силы, определить цели и возможный ущерб противнику», – уточнил собеседник. Аналитик объясняет: требуется расставить приоритеты, чтобы эффективно выполнить задачу по разрушению украинской энергетической схемы.

    «Важно иметь объективные данные о том, как в действительности складывается ситуация в энергетике противника, потому что сам он зачастую преувеличивает масштабы повреждений в надежде, что мы не нанесем повторный удар. Помогает нашим военным техническая и, конечно, агентурная разведка», – уточнил Джерелиевский.

    По его словам, небольшой перерыв дал военному руководству России время, чтобы провести все необходимые работы. «Другими словами, никакие военные задачи не потеряны и не упущены. Наоборот, повторю, мы получили возможность оценить ситуацию и сделать удары более адресными и выверенными», – подчеркнул аналитик.

    Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

    По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.

    В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.

    Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.

    Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.

    Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».

    В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.

    Комментарии (29)
    3 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    Военкор Коц: Энергосистема Украины подверглась мощнейшей атаке с начала года
    Военкор Коц: Энергосистема Украины подверглась мощнейшей атаке с начала года
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате массированного налета на подконтрольной киевскому режиму территории серьезные повреждения получили стратегические объекты генерации, сообщил военкор Александр Коц.

    В Киевской области под огнем оказались ТЭС-4 и Трипольская станция, а также важная подстанция, связывающая город с Ровенской АЭС, указал Коц в своем Telegram-канале.

    Тяжелая ситуация сложилась в Харькове, где инфраструктура подвергалась ударам в течение многих часов. Из-за серьезных разрушений без тепла и воды остались 820 жилых домов, поэтому коммунальщикам пришлось сливать теплоноситель из системы во избежание замерзания труб.

    Ракетные прилеты зафиксированы на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области и Приднепровской станции в Днепропетровске.

    Также взрывы прогремели на энергообъектах в Запорожье, Павлограде, Одесской, Черниговской и Сумской областях.

    Ранее сообщалось, что в Киевской области прозвучала серия громких взрывов, они также раздались в центральной части страны.

    Также в Днепропетровске зафиксировали повреждения инфраструктурного объекта.

    Комментарии (7)
    3 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 12:38 • Новости дня
    Рар объяснил неудачу ЕС в согласовании кредита Украине на 90 млрд евро

    Политолог Рар: Европа пойдет на самые радикальные меры в финансировании Украины

    Рар объяснил неудачу ЕС в согласовании кредита Украине на 90 млрд евро
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Страх перед поражением ВСУ на фронте может заставить Брюссель пойти на самые радикальные меры в поиске денег для Киева. Вместе с тем, в ЕС нет консенсуса по этой теме, а политика в отношении Украины вызывает все больше вопросов, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее страны ЕС не смогли согласовать кредит Украине на 90 млрд евро.

    «Европейцам все труднее находить в своих бюджетах деньги на поддержку Украины. В ЕС нет консенсуса по этому вопросу. Замороженные российские активы в Бельгии решили не трогать, а США отказываются быть главным донором. Кроме того, откладывается ускоренное принятие Украины в Евросоюз», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    «При этом, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и ряд других европейских политиков обещают Киеву помощь, чтобы не допустить поражение ВСУ на фронте. Европа расценит это фиаско, как свое собственное. Думаю, Брюссель пойдет на самые радикальные меры, чтобы изыскать средства для Киева. Надежды возлагаются, в том числе, на Германию, как самую богатую страну региона», – продолжил он.

    «Вместе с тем, политика ЕС в отношении Киева вызывает все больше вопросов. Почему Брюссель не ищет дипломатическое решение украинского кризиса? Почему он делает ставку на продолжение конфликта, в котором Украина не в состоянии победить? Впрочем, ряд западных СМИ тиражирует идею о том, что после разгрома ВСУ российская армия якобы двинется на Европу. Эти угрозы используются для обоснования того, почему европейским странам нельзя жалеть денег на поддержку украинской стороны», – заметил спикер.

    Ранее постоянные представители стран Евросоюза не смогли прийти к единому мнению относительно механизма предоставления Украине займа в размере 90 млрд евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на европейский источник. «Работа над дальнейшим компромиссом продолжается с целью заключения соглашения в ближайшие дни», – сказал собеседник агентства.

    Политическое решение о кредитовании Киева на период 2026–2027 годов было принято на саммите ЕС еще в декабре прошлого года. Киев рассчитывает получить первый транш в апреле. Но его исполнение тормозится из-за согласования пакета законодательных норм. Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.

    На этом фоне произошли разногласия между Берлином и Парижем, сообщает Politico. «Германия и Нидерланды расходятся во мнениях с Францией, стремясь обеспечить Киеву возможность закупать американское оружие». Пятая республика же ведет активную кампанию за то, чтобы предоставить льготные условия военным компаниям Евросоюза для укрепления оборонной промышленности блока.

    Берлин отверг предложение французского лидера Эммануэля Макрона о преференциях для европейских фирм. ФРГ требует такого режима для компаний из стран, оказавших «наибольшую финансовую поддержку Киеву». Газета ВЗГЛЯД писала, что деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри, и этот раскол выходит даже за пределы Европы.

    Комментарии (8)
    3 февраля 2026, 19:30 • Новости дня
    В Госдуме заявили о стягивании ВСУ к границе с Курской и Белгородской областями

    Колесник: ВСУ стягивают подразделения на границу с Курской и Белгородской областями

    В Госдуме заявили о стягивании ВСУ к границе с Курской и Белгородской областями
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские вооруженные силы продолжают попытки прорыва на российские приграничные территории и концентрируют подразделения у границы с Курской и Белгородской областями, заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

    «Киев пытался стянуть войска к Курской и Белгородской областям и наносить удары по приграничным территориям. Все эти подразделения будут уничтожены, прорыва на свои территории мы не допустим, но к этим попыткам стоит относиться максимально серьезно», – заявил депутат, передает «Газета.Ru».

    Колесник считает, что российские военные эффективно отвлекают силы ВСУ от попыток продвижения вглубь российских регионов, одновременно нанося удары по энергетической инфраструктуре на Украине.

    Он добавил, что пока украинские военные заняты защитой и восстановлением своей энергетики после российских ударов, российские подразделения могут проводить зачистки в приграничных районах.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как они могут выглядеть и где вероятно их проведение.

    Комментарии (10)
    3 февраля 2026, 13:38 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о вводе войск на Украину после заключения мира
    Генсек НАТО заявил о вводе войск на Украину после заключения мира
    @ Wiktor Dabkowski/Zuma/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника от стран НАТО, включая авиацию и морскую поддержку, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде.

    Рютте заявил, что после подписания мирного соглашения на Украине появятся иностранные военные контингенты, передает РИА «Новости».

    В ходе выступления в Верховной раде Украины Рютте отметил, что как только будет заключено соглашение о мире, «сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте начал визит на Украину с обращения к депутатам Верховной рады.

    Ранее он сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить войска на Украину для защиты страны в случае нарушения Россией мирных договоренностей.

    После применения российского комплекса «Орешник» Марк Рютте впервые обозначил для Киева цель не победить, а выжить.

    Комментарии (21)
    3 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Политолог: Пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт

    Политолог Шеслер: Пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт

    Политолог: Пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    По итогам прекращения паузы в ударах по энергетическим объектам можно сделать несколько выводов. Во-первых, на восстановление украинской инфраструктуры требуется много времени. Во-вторых, разборки между центральными украинскими властями и региональными руководителями обостряется. Наконец, в украинцах усилилось желание завершить конфликт, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Пауза в ударах по энергетическим объектам не помогла украинским властям устранить перебои с электричеством и отоплением. Более того, в выходные, когда Россия, соблюдая договоренности, не предпринимала атак, на Украине произошел масштабный блэкаут. Причиной стала авария на линии электропередачи, которая находится между Молдавией и Румынией», – напомнила политолог Лариса Шеслер.  

    По ее мнению, это в очередной раз подтвердило, что украинская инфраструктура «находится сегодня в плачевном состоянии, и исправить это полумерами абсолютно невозможно». Поэтому Владимир Зеленский отчаянно стремится добиться продолжительной передышки.

    «Он надеялся, что Дональд Трамп поможет продлить паузу в ударах до наступления тепла, до весны. В то же время, провокации и обстрелы со стороны Украины не прекращались, а риторика Зеленского свидетельствует о том, что он не собирается серьезно относиться к переговорам. Полагаю, поэтому российское военное руководство приняло решение не продлевать паузу», – рассуждает эксперт.

    Как бы то ни было, приостановка ударов подсветила не только проблемы с ЖКХ на Украине, но и разборки между политиками в стране. «Конфликт связан с тем, что центральные украинские власти и региональные руководители пытаются переложить друг на друга ответственность за то, что население не может воспользоваться в собственных квартирах светом, теплом и водой», – пояснила Шеслер.

    По ее словам, многие украинцы понимают, что вина за это лежит лично на Зеленском и его команде. «Жители украинских городов находятся в очень депрессивном состоянии: никто не хочет воевать, все панически смотрят в будущее, понимая, что продолжение боевых действий не сулит им ничего хорошего», – рассказала политолог.

    Она уточнила, что в этой связи население Украины питало «неустойчивые надежды» на то, что киевские власти, понимая безвыходность положения, все же пойдут на какое-то решение конфликта. «Пауза в ударах по энергетическим объектам усилила в украинцах желание завершить конфликт. Обыватели понимают: чем устойчивее окажется мир, тем им будет легче», – отметила собеседница.

    «Другое дело, что на Украине нет политического субъекта, который бы мог повлиять на власть в Киеве. Под бурные аплодисменты Запада ликвидированы все политические структуры: партии, общественные организации, независимые СМИ, вокруг которых могли бы объединиться люди для защиты своих интересов», – заключила Шеслер.

    Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

    По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.

    В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.

    Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.

    Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.

    Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».

    В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.

    Комментарии (15)
    3 февраля 2026, 11:15 • Новости дня
    Кличко сообщил о полном отключении тепла в двух районах Киева

    Кличко сообщил об отключении тепла в Дарницком и Днепровском районах Киева

    Кличко сообщил о полном отключении тепла в двух районах Киева
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Мария Иванова

    В результате энергетического кризиса в столице Украины более 1 100 многоэтажных домов остаются без отопления, при этом Дарницкий и Днепровский районы пострадали сильнее других, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

    Два района Киева – Дарницкий и Днепровский – практически полностью остались без отопления, передает РИА «Новости».

    Мэр города Виталий Кличко уточнил: «Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла... Всего по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ситуация осложняется энергетическим кризисом, который продолжается в украинской столице. Ранее городская администрация разрешила жителям перемещаться до так называемых «пунктов несокрушимости», где можно согреться и зарядить устройства, даже несмотря на действие комендантского часа.

    Кличко уже дважды обращался к киевлянам с призывом по возможности покинуть город из-за сложной ситуации с энергоснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномально холодная погода усугубляет ситуацию с энергоснабжением на Украине.

    В конце прошлой недели мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города готовиться к перебоям с электричеством и водой.

    Между тем экс-тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко избил коммунальщика на фоне отсутствия отопления.

    Комментарии (16)
    3 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и используемым в их интересах объектам энергетики.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и сборки БПЛА дальнего действия.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в канале Max Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, снаряд американской РСЗО HIMARS и 99 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 112 076 беспилотников, 649 ЗРК, 27 459 танков и других бронемашин, 1 657 боевых машин РСЗО, 33 021 орудие полевой артиллерии и минометов, 53 553 единицы спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне сообщалось, что ВС России за сутки уничтожили по три пусковые установки РСЗО HIMARS и ЗРК С-300.

    в выходные ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    ВС России нанесли за прошлую неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.

    Комментарии (2)
    3 февраля 2026, 21:30 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу были зафиксированы серьезные повреждения инфраструктуры, пострадавших, по предварительным данным, не обнаружено, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. По его словам, «ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу». Гладков подчеркнул, что, по предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

    Как сообщает ТАСС, в результате атаки зафиксированы серьезные повреждения на одном из инфраструктурных объектов региона. Губернатор уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы и идет уточнение последствий обстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белгородской области принимают срочные меры по усилению безопасности приграничных районов после резкого роста числа погибших среди мирных жителей с начала 2026 года. Всего с начала года в регионе в результате обстрелов погиб 21 мирный житель и получили ранения 98 человек, среди которых шесть детей.


    Комментарии (5)
    3 февраля 2026, 08:22 • Новости дня
    Серия взрывов произошла в Киевской области
    Серия взрывов произошла в Киевской области
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Серия громких хлопков прозвучала в украинском столичном регионе и центральной части страны во вторник, об этом сообщили украинские средства массовой информации.

    Взрывы произошли в Киевской области, в регионе объявлена воздушная тревога, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Также повторные хлопки прозвучали в Виннице.

    Сейчас режим предупреждения об угрозе с воздуха действует на всей территории Украины.

    В конце января в украинской столице после серии взрывов возникали перебои с водой и светом. Глава города Виталий Кличко призывал жителей покинуть столицу.

    В многоэтажных домах Киева полопались трубы отопления.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 15:14 • Новости дня
    Швеция и Дания заказали для Украины комплекс ПВО Tridon Mk2

    Tекст: Денис Тельманов

    Шведский и датский министры обороны объявили о заказе зенитного комплекса Tridon Mk2 для Украины стоимостью более 301 млн долларов, поставки начнутся в течение года.

    Стокгольм и Копенгаген заказали для Киева у компании BAE Systems зенитный артиллерийский комплекс Tridon Mk2 на сумму 2,7 млрд крон, что превышает 301 млн долларов, передает ТАСС.

    Министр обороны Швеции Пол Йонсон на совместной пресс-конференции с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном пояснил, что данный комплекс способен сбивать беспилотники, крылатые ракеты и вертолеты.

    «Это очень успешная и быстро развивающаяся система от шведской оборонной промышленности», – заявил Йонсон.

    Производствово установок уже началось, а поставки будут осуществляться непосредственно на Украину. Срок поставки оценивается примерно в один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС России уничтожили три пусковые установки американской РСЗО HIMARS и три установки ЗРК С-300.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить на Украину дополнительные ЗРК Patriot, поскольку ожидает поставки для собственных нужд.

    Комментарии (3)
    3 февраля 2026, 08:43 • Новости дня
    Власти ДНР: Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу
    Власти ДНР: Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребители F-16 и оставшиеся самолеты Украина использует в глубоком тылу для отражения массированных атак ВС РФ на стратегические объекты, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что Украина применяет имеющиеся F-16 и другие оставшиеся самолеты для защиты стратегических объектов в глубоком тылу, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти летательные аппараты задействуются при отражении массированных атак ВС России с использованием крылатых ракет и беспилотников. Кимаковский подчеркнул: «Их и оставшиеся самолеты используют для отражения наших массированных атак с помощью крылатых ракет и БПЛА на стратегические объекты в глубоком тылу противника».

    Он также подтвердил, что у Киева сохраняются как пилоты, так и истребители F-16.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ударные дроны уничтожили истребители F-16 и Су-27 ВСУ.

    Пентагон подписал контракт на обслуживание переданных на Украину F-16.

    На украинском аэродроме уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 21:07 • Новости дня
    FT: Запад и Киев согласовали ответ на случай нарушения мирного соглашения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим и страны Запада подготовили стратегию, предусматривающую прямое военное вмешательство иностранных армий в случае несоблюдения условий будущего договора о прекращении огня.

    Власти США и европейских государств согласовали с Киевом порядок действий при возможном срыве мирных договоренностей, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Financial Times.

    Документ предполагает жесткую реакцию союзников вплоть до прямого участия западных воинских контингентов.

    Отмечается, что замысел обсуждали украинские, европейские и американские чиновники в декабре и январе. План предполагает «многоуровневый ответ на любые нарушения согласованного перемирия».

    В первые 24 часа после гипотетического нарушения режима тишины последует лишь дипломатическое предупреждение. Если боевые действия продолжатся, спустя 72 часа в конфликт могут вмешаться силы так называемой коалиции желающих, включая армию США.

    Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил планы альянса направить военных на Украину сразу после заключения мира. По его словам, западные силы обеспечат поддержку на суше, море и в воздухе.

    Ранее Москва поясняла, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине российская сторона будет считать иностранной интервенцией.

    Комментарии (6)
    4 февраля 2026, 01:51 • Новости дня
    Назван размер отката экс-руководству Курской области за контракт на постройку фортификаций

    Откаты экс-руководству Курской области превысили 20 млн рублей

    Tекст: Антон Антонов

    Стали известны детали уголовного дела в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова о хищениях на строительстве фортификаций. Согласно обвинению, утвержденному Генпрокуратурой, чиновники получали откаты, которые превысили 20 млн рублей.

    По версии следствия, чиновники через посредника Дмитрия Шубина получали откаты от руководителя компаний-подрядчиков Виктора Головченко за госконтракты на ремонт школ и строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Суммарно, как утверждается, им было передано почти 13 млн рублей, пишет «Коммерсант».

    Согласно материалам дела, суммы за покровительство и своевременную оплату работ передавались лично и доставлялись в администрацию области на Красной площади Курска.

    В числе новых эпизодов фигурирует депутат Курской областной думы Максим Васильев, чья фирма стала подрядчиком на строительство двух взводных опорных пунктов для погранслужбы ФСБ за 192,647 млн руб. В качестве отката, как говорится в обвинении, Дедову и Смирнову поступило еще 8 млн рублей.

    Следствие отмечает, что объекты так и не были приняты заказчиком: оборонительные сооружения оказались недостроенными, амбразуры выполнены неправильно, а укрытия не соответствовали требованиям безопасности. В показаниях сотрудников ФСБ говорится о «ужасном» состоянии объектов.

    В ходе следствия Смирнов и другие фигуранты указывали на возможную причастность к коррупции экс-губернатора Романа Старовойта. После отставки с поста министра транспорта в июле 2025 года он покончил с собой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дедов на заседании Ленинского суда заявил о полном переводе откатов по строительству фортификаций Смирнову. В сентябре 2025 года Смирнов сознался в получении взяток. Следственные органы установили обстоятельства смерти экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта.

    Комментарии (3)
    4 февраля 2026, 01:20 • Новости дня
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сдержал обещание и временно приостановил удары по Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Он сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все (на любой срок), потому что там очень-очень холодно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он пояснил, что «речь шла о периоде от воскресенья до воскресенья», передает ТАСС.

    Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что Трамп не удивлен массированным ударом России в ответ на атаки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обратился к Путину с просьбой приостановить на время удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Кремль подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля.

    Россия в ночь на вторник возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях происходят массовые отключения тепла и света. Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

    Комментарии (0)
    В Белгороде больницы перешли на резервные источники питания и работают штатно
    Назван размер отката экс-руководству Курской области за фортификации
    Подозреваемый в похищении мужчины ликвидирован на Рублевском шоссе
    Небензя упрекнул Гутерриша в избирательном толковании Устава ООН
    Российскую конькобежку Фаткулину дисквалифицировали
    Анонсирована Всероссийская перепись воробьев
    Пугачева оказалась в документах по делу Эпштейна

    Золото и доллар штормит в противоположные стороны

    После долгого роста цены на золото пережили в пятницу самое резкое однодневное падение. Серебро просело еще сильнее. Биткоин и вовсе катастрофически улетел вниз. Зато американский доллар вновь почувствовал свою силу и крепость. Однако эксперты не верят, что это надолго: металлы сдаваться не собираются. Что за ценовые качели происходят на рынках? Подробности

    Перейти в раздел

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает условия для победы в 2026 году

    На фоне активизации дипломатических усилий по украинскому урегулированию все чаще звучат оценки о том, что СВО может завершиться на условиях России уже в этом году. Западные аналитики все больше пишут о фактической неизбежности проигрыша Украины, чьи ресурсы близки к истощению. По мнению экспертов, таким образом 2026-й может стать годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему США стремятся добить Иран

    В конфликте между Ираном и США появился проблеск надежды – обе стороны заявляют о готовности к переговорам, к решению споров мирными методами. Однако условия, которые де-факто выдвигает иранским властям Дональд Трамп, категорически не могут быть приняты Тегераном. Почему – и каковы в таком случае реальные замыслы Вашингтона? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
