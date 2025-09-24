  • Новость часаВ результате удара дронов ВСУ по центру Новороссийска погибли мирные жители
    Сергей Миркин Сергей Миркин Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский интеллектуал снова рискует попасть в ловушку двоемыслия

    Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    24 сентября 2025, 13:49 • Новости дня

    Военкомы мобилизовали пятерых священников УПЦ на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Запорожской области пять священнослужителей канонической Украинской православной церкви были вынуждены пройти мобилизацию после применения психологического давления, говорится в обращении протоиерея Сергия Холодкова.

    Обращение протоиерея было размещено в телеграм-канале блогера Мирославы Бердник.

    По его словам, пять клириков Запорожской епархии канонической Украинской православной церкви были мобилизованы украинскими военкомами, сообщает ТАСС.

    Холодков заявил в обращении, что на священнослужителей оказывалось психологическое давление из-за их принадлежности к канонической церкви. Он подчеркнул: «Им предлагали перейти в Православную церковь Украины как единственную возможность продолжить пастырское попечение, поскольку УПЦ не имеет квот на капелланское служение».

    Холодков также рассказал, что проходил военную комиссию в Бердянском ТЦК всего семь минут в душном подвале. Во время приступа бронхиальной астмы ему не оказали медицинскую помощь. В обращении он просил о молитвенной поддержке для мобилизованных протоиереев Александра и Дмитрия, а также иереев Александра и Ростислава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военкомы мобилизовали священников УПЦ. В Одесской области силовики задержали протодиакона и насильно мобилизовали его. Мобилизованный послушник УПЦ скончался в учебном центре на Украине.

    24 сентября 2025, 01:07 • Новости дня
    Лукьянов ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины
    Лукьянов ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» президента США Дональда Трампа «относительно ситуации России и Украины» напоминает «бородатый анекдот».

    Лукьянов прокомментировал в Telegram «внезапное» сообщение Трампа в соцсетях, опубликованное после его речи в ООН и встречи с Владимиром Зеленским.

    По мнению Лукьянова, заявления Трампа напоминают отрывок из стихотворения Николая Некрасова «Железная дорога»: «Праздный народ расступается чинно.../ Пот отирает купчина с лица/ И говорит, подбоченясь картинно:/ «Ладно... нешто... молодца!.. молодца!../ С богом, теперь по домам, – проздравляю!/ (Шапки долой – коли я говорю!)/ Бочку рабочим вина выставляю/ И – недоимку дарю!..».

    Он также отметил, что высказывания президента США напоминают «бородатый анекдот», в котором «экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета». «Вы главное оружие покупайте, а так – вольному воля...» – заявил Лукьянов.

    По словам Лукьянова, даже сам Трамп, вероятно, не знает, что он имеет в виду, называя Россию «бумажным тигром» и заявляя о способности Украины «вернуть себе все территории».

    «Но если в Москве истолкуют это как ответ на вчерашнее проявление [президентом России Владимиром] Путиным доброй воли относительно сохранения ограничений в рамках прежнего ДСНВ, то опровергнуть такое будет сложно. Ну и соответственно», – отметил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории». Трамп также назвал Россию «бумажным тигром».

    Президент России Владимир Путин ранее сообщил о готовности России придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще год после его истечения.

    23 сентября 2025, 22:14 • Новости дня
    Трамп заявил о способности Украины вернуть «всю территорию»

    Трамп: При поддержке ЕС Украина может вернуть всю изначальную территорию

    Трамп заявил о способности Украины вернуть «всю территорию»
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории, которые контролировал Киев, и даже «пойти еще дальше», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и в особенности НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом», – заявил Трамп, добавив, что «Украина могла бы вернуть свою территорию в изначальном варианте и, кто знает, возможно, пошла бы еще дальше».

    Трамп заявил, что для Украины «настало время действовать», так как, по его словам, «Россия испытывает большие экономические проблемы». Он выразил пожелания «всего наилучшего» как Москве, так и Киеву вне зависимости от будущего сценария развития событий, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, а страны альянса могут распоряжаться этим вооружением по своему усмотрению. Кроме того, президент США назвал действия России на Украине «бесцельными». Он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о затяжном характере украинского конфликта на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Трамп также призвал страны НАТО открывать огонь по российским самолетам при нарушении воздушного пространства альянса. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон считает необходимым для Киева согласиться на договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    23 сентября 2025, 15:10 • Видео
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    23 сентября 2025, 20:52 • Новости дня
    Глава Нафтогаза заявил об уничтожении нефтепереработки на Украине

    Глава Нафтогаза Корецкий заявил об уничтожении нефтепереработки на Украине

    Глава Нафтогаза заявил об уничтожении нефтепереработки на Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последствия российских ударов привели к потере значительной части газодобычи и разрушению нефтепереработки на Украине, заявил председатель правления украинской госкомпании «Нафтогаз» Сергей Корецкий.

    В интервью The Washington Post Корецкий заявил, что летом этого года нефтепереработка на Украине была полностью разрушена. Часть объектов, по его словам, была восстановлена, однако Украина уже готовится к возможным новым атакам перед грядущим отопительным сезоном, передает РБК.

    Он подчеркнул также, что в результате российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре в начале 2025 года было уничтожено примерно 42% суточной добычи газа,

    На прошлой неделе ВС России поразили используемую в интересах ВСУ энергетическую инфраструктуру.

    24 сентября 2025, 10:21 • Новости дня
    Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине

    Политолог Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине

    Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине
    @ Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отказался от посредничества, полностью передав финансовые и военные вопросы по Украине Европе и НАТО – а значит, стоит ждать как минимум еще одну зимнюю и летнюю военные кампании, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    Чеснаков считает, что президент США Дональд Трамп фактически дистанцировался от процесса урегулирования конфликта на Украине и открыл новый раунд противостояния.

    «Финансовая поддержка Украины полностью перекладывается на плечи ЕС. Неслучайно Трамп указывает на то, что именно при поддержке Европы Украина может достигнуть своих целей. Про сами США он ничего не говорит», – написал Чеснаков в Telegram-канале.

    По оценке эксперта, военные вопросы теперь также лягут на страны НАТО, а США снимают с себя ответственность за военную помощь Украине и вопросы обороны Восточной Европы.

    Эксперт считает, что «пожелание удачи» сторонам конфликта со стороны Трампа намекает на отсутствие ограничений для участников и на возможность нового витка эскалации. Чеснаков предполагает, что после усиления боевых действий стороны могут осознать невозможность достижения целей военными методами, после чего Вашингтон может вернуться к посреднической роли в урегулировании ситуации.

    «А это значит, что нас ждет как минимум еще одна зимняя и летняя военные кампании», – заявил Чеснаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше». Он также отметил, что для Киева «настало время действовать».

    Трамп считает, что конфликт на Украине продлится еще долго.

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что кризис на Украине перешел на новый этап эскалации.

    24 сентября 2025, 11:19 • Новости дня
    Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
    Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа, в которых тот рассуждал о возможности «возврата территорий» Украиной и «слабости» России.

    В своем Telegram-канале Медведев отметил, что Трамп вновь оказался в «альтернативной реальности», где Россия проигрывает, а экономика Украины процветает.

    Медведев подчеркнул, что после встречи с руководителями Украины и Франции Трамп опубликовал пост, в котором описал победу Киева, возврат границ, проблемы российской экономики, очереди за бензином и назвал Россию «бумажным тигром». Он добавил, что в этой реальности «Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов», а Барак Обама и Джо Байден «счастливо живут».

    При этом Медведев заявил: «Но Трамп не такой! Не сомневаюсь – он вернется. Он всегда возвращается».

    По мнению замглавы Совбеза, Трамп вскоре может предложить киевским властям капитуляцию, слетать на Марс с Илоном Маском или сделать что-то, что позволит претендовать на Нобелевскую премию.

    Медведев завершил пост советом «чаще менять точку зрения», назвав это сутью успешного управления через соцсети, и в конце поблагодарил за внимание к теме на английском языке.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что для украинских властей «настало время действовать», поскольку Россия, по его утверждению, испытывает серьезные экономические проблемы.

    Президент США назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал ее как «бумажного тигра».

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» Трампа по поводу ситуации России и Украины напоминает «бородатый анекдот».

    24 сентября 2025, 12:04 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о способности Украины вернуть «всю территорию»

    Эксперт Козюлин: Трамп переложил всю ответственность за конфликт на Украине на Брюссель и Киев

    Эксперт объяснил слова Трампа о способности Украины вернуть «всю территорию»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп перекладывает все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев. США он отводит роль «бенефициара» конфликта, но его геополитические интересы лежат далеко за пределами Европы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее глава Белого дома заявил о способности Украины вернуть «всю территорию в изначальных границах».

    «Слова Трампа о якобы способности Украины при поддержке Евросоюза «вернуть всю территорию в ее изначальных границах» адресованы евроатлантистам и Киеву. Сами по себе они потеряли большую часть былого значения для США. Но ради продажи вооружения и загрузки американского военно-промышленного комплекса глава Белого дома продолжает убеждать украинцев и европейцев в их силе», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Также этим заявлением Трамп перекладывает всю ответственность и тяготы за продолжение украинского кризиса именно на Брюссель и Киев. Он указывает, что США будут участвовать в конфликте весьма опосредованно – только путем продажи оружия, и только за европейские деньги. При этом, очевидно, что геополитическим приоритетом для главы Белого дома является Азиатско-Тихоокеанский регион», – продолжил спикер.

    «По сути, Трамп сказал то, что от него хотят услышать в Брюсселе и Киеве – что он верит в их способность «взять Москву». Американской же стороне в этой ситуации он отводит роль наблюдателя и «бенефициара» конфликта. При этом, я думаю, в реальности президент США понимает абсурдность этих утверждений и прекрасно осознает, что ВСУ даже при помощи европейских членов НАТО не способны коренным образом переломить ситуацию в зоне СВО», – продолжил аналитик.

    «Также я не думаю, что президент США как-то скорректировал свою позицию в отношении Москвы в данном контексте. К тому же, у Евросоюза попросту нет столько денег, чтобы кратно увеличить закупки вооружения для Украины. Поэтому, судя по всему, военные поставки из США в Европу будут идти примерно в прежнем режиме», – резюмировал собеседник.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а, возможно, «пойти еще дальше». С таким заявлением глава он выступил после встречи с Владимиром Зеленским.

    Президент США полагает, что Москва ведет борьбу на Украине «бесцельно». Глава Белого дома добавил, что в случае «реальной военной мощи» для победы в текущих боевых действиях потребовалось бы меньше недели. Американский лидер сравнил Россию с «бумажным тигром».

    «Когда жители Москвы и всех великих городов узнают, что на самом деле происходит в этой войне, как трудно достать бензин из-за длинных очередей, обо всем том, что происходит в рамках их экономики военного времени, при которой большая часть средств идет на войну против Украины – страны с великим духом, который только крепнет, – Украина сможет вернуть себе свои территории», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер считает, что у России «большие экономические проблемы», и украинской стороне «пора действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет», – отметил глава США.

    Сам Зеленский отметил, что он «немного удивлен» заявлением Трампа, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Вопреки заявлению Трампа, российская армия уверенно продвигается вперед в зоне проведения СВО. Тем не менее, западные СМИ ликуют после публикации американского президента.

    «Трамп изменил свою позицию по одному из ключевых внешнеполитических вопросов своего президентского срока, отказавшись от требования, чтобы Украина уступила часть своей территории для заключения мирного соглашения с Россией», – пишет The New York Times. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Украине и склонность к Владимиру Путину».

    Впрочем, на Украине не все разделяют такого восторга. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает, что Трамп хочет показать Путину «кузькину мать» ценой жизней украинцев, а Зеленский этому очень рад. «А давайте попытаемся не защищать интересы США или ЕС жизнями украинцев? Если США хотят ответить России, пусть вступают в войну», – возмутился Гончаренко.

    В российском экспертном сообществе сходятся во мнении, что слова главы Белого дома – тонкий троллинг Зеленского и европейцев. «Трамп убедился в тупиковости предшествующих подходов. Изменений не происходит, урегулирование не приближается, грозить карами без реализации чревато утратой доверия к угрозам. Соответственно, надо менять тактику, что и объявлено», – написал политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале.

    По его мнению, Украину и Европу поощрили к действиям: «мол, покажите, что вы можете, вы же можете, я знаю. Но сами, пожалуйста. Черт-то не так страшен, как малюют, вам по силам...». «Задача, однако, поставлена невыполнимая, и когда это выяснится, будет предложена новая попытка договориться. Такова гипотеза», – пояснил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Чеснаков. «Трамп надеется, что после очередного витка эскалации стороны придут к выводу, что увеличение их выигрыша в конфликте военными методами невозможно, а значит необходимо договариваться, и тогда Вашингтон вернется к посредническим услугам», – детализировал он.

    «Фактически президент США вчера дистанцировался от процесса урегулирования. А это значит, что нас ждет как минимум еще одна зимняя и летняя военные кампании», – прогнозирует аналитик в своем Telegram-канале.

    24 сентября 2025, 13:57 • Новости дня
    В результате удара дронов ВСУ по центру Новороссийска погибли мирные жители

    Губернатор Кондратьев сообщил о гибели двух человек при атаке на Новороссийск

    В результате удара дронов ВСУ по центру Новороссийска погибли мирные жители
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара украинских беспилотников по центру Новороссийска погибли два человека, были повреждены пять жилых домов и здание гостиницы, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале, что удары БПЛА пришлись по центральной части города, в районе гостиницы «Новороссийск», в дневное время. По его словам, предварительно известно о двух погибших и трех раненых. Пять жилых домов, включая многоквартирные, и здание гостиницы были повреждены.

    Кондратьев добавил, что отражение атаки продолжается, все экстренные службы работают на месте происшествия.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку 16 беспилотников на Севастополь, повреждений инфраструктуры в городе нет.

    В Ростовской области в результате атаки БПЛА пострадали два человека.

    Дежурные средства противовоздушной обороны ночью 24 сентября перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    23 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Трамп предположил сроки конфликта на Украине

    Трамп: Конфликт на Украине продлится еще долго

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение о затяжном характере украинского конфликта на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

    По словам Трампа, «очень тяжелые бои» на Украине создают впечатление, что конфликт не завершится в ближайшее время, передает ТАСС.

    Глава Белого дома подчеркнул, что Россия располагает «очень большой армией».

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году.

    Президент Турции Тайип Эрдоган усомнился в скором завершении конфликта на Украине.

    24 сентября 2025, 13:37 • Новости дня
    Кремль дал оценку заявлению Трампа о «возвращении территорий» Украиной

    Песков заявил об ошибочности заявлений Трампа о возможности Киева отвоевать территорию

    Кремль дал оценку заявлению Трампа о «возвращении территорий» Украиной
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что позиции Киева сегодня значительно ухудшились по сравнению с предыдущим периодом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о перспективах Киева вернуть свои территории военным путем, заявил, что такие заявления ошибочны, передает ТАСС.

    Песков отметил, что «ситуация сейчас другая» и, по его словам, позиции Украины стали значительно хуже. Он также подчеркнул: «Я еще раз повторяю, они будут и дальше только ухудшаться».

    Песков добавил, что идеи о возможности Киева отвоевать что-либо считаются в Москве неправильными и ошибочными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Военный эксперт Вадим Козюлин пояснил, что Трамп перекладывает все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев.

    24 сентября 2025, 13:31 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом

    Tекст: Мария Иванова

    Силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря были уничтожены два катера ВСУ с десантом, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, и производственным цехам предприятия «Мотор Сич», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.

    Средствами ПВО в течение суток сбиты семь управляемых авиабомб и 202 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 86 435 беспилотников, 630 ЗРК, 25 233 танка и других бронемашин, 1592 боевые машины РСЗО, 29 888 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 513 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили две пусковые установки и РЛС AN/MPQ-65 ЗРК Patriot

    За день до этого ВС России поразили предприятие авиапрома и инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.

    За прошлую неделю российские войска нанесли четыре групповых удара по связанной с ВСУ инфраструктуре.

    24 сентября 2025, 13:21 • Новости дня
    Минобороны рассказало об успехах штурма Купянска

    Российские войска овладели 115 зданиями в Купянске

    Минобороны рассказало об успехах штурма Купянска
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, в частности в Купянске Харьковской области они овладели 115 зданиями.

    Кроме того, завершается освобождение населенного пункта Кировск в Донецкой народной республике (ДНР), где российские штурмовые подразделения вышли на северо-западные окраины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Болдыревки, Колодезного, Петровки, Смородьковки, Староверовки в Харьковской области, Масляковки и Ямполя в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, уничтожены британская бронемашина Snatch, три орудия полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы, семь РЭБ и девять складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле населенных пунктов Андреевка, Варачино, Новая Сечь, Павловка и Храповщина в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Бочково, Волчанском и Охримовкой.

    При этом ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, два артиллерийских орудия, включая французскую 155-мм гаубицу TRF1, станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю и продолжили уничтожение противника, заблокированного в ДНР южнее Клебан-Быкского водохранилища. За минувшие сутки в этом районе освобождены более 4,5 кв. км территории. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Иванополья, Ильиновки, Константиновки, Нелеповки и Северска в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 215 военнослужащих, танк, три бронемашины и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, пять складов с боеприпасами, горючим и матсредствами.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, танковой, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Димитрова, Красноармейска, Красного Лимана, Новопавловки, Петровки, Родинского и Торского в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 535 военнослужащих, уничтожены две бронемашины, пять пикапов, два артиллерийских орудия и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты около Маломихайловки в Днепропетровской области, вблизи Новогригоровки, Полтавки и Успеновки в Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли до 315 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним в среду глава харьковской ВГА Виталий Ганчев сообщил о невозможности ротации ВСУ в Купянске.

    А военный эксперт Андрей Марочко сообщил о переброске нацбатов ВСУ в Купянск.

    24 сентября 2025, 05:56 • Новости дня
    США не поддержали в ООН заявление Украины и ЕС против России
    США не поддержали в ООН заявление Украины и ЕС против России
    @ SARAH YENESEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американская делегация не поддержала в ООН совместное заявление Украины и Евросоюза по вопросу действий России, сообщают информационные агентства.

    США не присоединились к заявлению Украины и Евросоюза, осуждающему действия России, передает ТАСС.

    Документ был зачитан министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и получил поддержку 38 стран, включая Словакию и другие государства ЕС.

    Во время оглашения заявления в зале не присутствовал никто из администрации США или американского постпредства при ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США при нынешней администрации уже не впервые отказываются поддерживать антироссийские выступления Евросоюза и Украины.


    23 сентября 2025, 17:12 • Новости дня
    Times: Британский наемник ВСУ покончил с собой после возвращения

    Times: Наемный британец Харрис покончил с собой после возвращения с Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший офицер британской гвардии Эдвард Харрис, лишившийся ноги на Украине и участвовавший в боях под Артемовском, совершил самоубийство в Лондоне в 40 лет, сообщила газета Times.

    Британский наемник Эдвард Харрис, участвовавший в боях в рядах ВСУ, покончил с собой после возвращения в Британию, передает РИА «Новости».

    По данным газеты Times, Харрис был офицером Колдстримской гвардии и принимал участие в боевых действиях как в Афганистане, так и на Украине. В августе он покончил с собой у себя дома в Лондоне в возрасте 40 лет.

    Как пишет издание, Харрис присоединился к ВСУ в марте 2022 года, вдохновившись поиском «цели и чего-то значимого». В июле того же года он вернулся в Британию и собрал средства для покупки шести специальных автомобилей с баллистической защитой. С этими машинами он вновь отправился на Украину и создал отряд для атак на важные объекты.

    Через два месяца участия в боевых действиях под Артемовском Харрис был ранен и лишился ноги. После этого он работал в генштабе ВСУ, а в 2024 году окончательно вернулся в Британию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в списки погибших на Украине наемников включили советников из США, ФРГ и Британии.

    Между тем срок ареста британского наемника Хейдена Уильяма Дэвиса, взятого в плен в Донбассе, продлили по решению суда в Москве.

    До этого гражданина Британии Энниса Адама Уилсона признали виновным в наемничестве и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

    23 сентября 2025, 22:24 • Новости дня
    Зеленский решил рассказать Трампу «хорошие новости» с фронта

    Tекст: Антон Антонов

    Во время переговоров в Нью-Йорке украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у него есть «хорошие новости» с фронта для президента США Дональда Трампа.

    «Я проинформирую президента и его команду о том, что происходит на фронте, у нас есть хорошие новости», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли под контроль большую часть зданий Купянска. Минобороны России сообщило, что продолжается блокирование ВСУ с юга. До 700 военнослужащих ВСУ оказались заблокированы в Купянске. Из этого числа 250 украинских бойцов уже уничтожены.

    Подразделения Южной группировки российских войск освободили Переездное в ДНР.

    24 сентября 2025, 02:54 • Новости дня
    Рубио заявил о переходе кризиса на Украине на новый этап эскалации

    Рубио: Новый период может привести к еще большей эскалации на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация на Украине переходит в фазу, сопряженную с риском дальнейшей эскалации, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Мы вступили в период, который, по-видимому, может привести к еще большей эскалации», – приводит слова Рубио ТАСС.

    На заседании СБ ООН по ситуации на Украине Рубио заявил, что у президента США Дональда Трампа есть возможность ввести дополнительные экономические санкции против России в случае необходимости. По словам Рубио, Трамп рассматривает различные шаги, включая поставки для передачи Украине «оборонительных вооружений и потенциально наступательных средств».

    Госсекретарь отметил, что такие меры будут приняты для прекращения конфликта на Украине. «Президент – очень терпеливый человек. Он очень привержен миру, но его терпение не безгранично», – отметил Рубио. Он сказал, что Трамп проявил терпение, не вводя дополнительные санкции в надежде на дипломатическое решение кризиса.

    «Я настоятельно призываю Совет Безопасности, присутствующие здесь государства-члены, а также тех, кто не является частью этого процесса, сделать все, что в их силах. Включая Российскую Федерацию, сделать все, что в их силах, и украинскую сторону, если уж на то пошло, – все стороны – прекратить эту войну до того, как она превратится в нечто такое, что продлится еще три-четыре года, приведет к еще большим разрушениям, как экономическим, так и материальным, к гибели людей и потере имущества, к потере будущего», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, а не на поле боя, заявил госсекретарь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории, которые контролировал Киев, и даже «пойти еще дальше». Он также заявил, что для Украины «настало время действовать».

