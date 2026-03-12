  • Новость часаМировые цены на нефть резко выросли после атак на танкеры
    Как усадить Европу за стол переговоров

    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    12 марта 2026, 08:58 Мнение

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    политолог

    Когда наблюдаешь стремление европейских стран попасть за стол российско-американских или российско-американо-украинских переговоров, становится неловко за соседей по континенту. Представители Европы приезжают к местам проведения мероприятий, трутся в отелях, консультируют украинских чиновников – но непосредственно в переговорный зал их не пускают. Причем двери перед их носом закрывают как Россия, так и США.

    Казалось бы, все делают абсолютно правильно. Москва и Вашингтон (в отличие от Киева) являются сторонами, заинтересованными в успехе переговоров. В поиске и достижении компромисса, который они в общих чертах обговорили на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Европа же занимает абсолютно деструктивную позицию, свидетельством чему стал составленный еврокомиссаром по внешней политике Каей Каллас так называемый «список уступок», на которые должна пойти Москва в итоговом мирном соглашении по Украине. По сути, это капитуляционный список, в котором от России требуется выплатить репарации, вывести войска со своих территорий, сократить армию и т. п. С таким списком требований ее за стол пускать, конечно, нельзя.

    Однако, к сожалению, Европа за этим столом будет нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно.

    Например, Европа должна письменно взять на себя обязательство не тащить Украину в НАТО. Если это обязательство возьмут на себя только американцы, то процесс евроатлантической интеграции Украины продолжится силами Старого Света. Не говоря уже о том, что без соответствующих европейских обязательств они могут интегрировать Украину в состав европейского сегмента НАТО без официального включения в альянс – как это было со Швецией.

    Также Европа должна подписаться под снятием санкций с России. Без этого внешнеэкономическая деятельность России будет ограничена, а замороженные российские активы мы будем вытаскивать из европейцев очень долго. Конечно, в теории значительную часть проблем может решить троянский конь – та же Венгрия, которая с подачи и благословения США успешно наложит вето на продление антироссийских санкций. Но, во-первых, они могут быть восстановлены на национальных уровнях, во-вторых, такие вопросы, как судьба замороженных активов, уже выведены из регулярной процедуры продления.

    Наконец, Европа должна официально признать новые российские территории российскими. Без этого признания не будет оснований ни для снятия санкций, ни для прекращения дискриминации (инвестиционной, визовой и прочей) жителей этих территорий. А у киевских реваншистов останется надежда на то, что возобновление ими боевых действий будет трактоваться хотя бы частью коллективного Запада как «восстановление территориальной целостности Украины», тогда как российские меры защиты – как «новое нападение на Украину». С соответствующей активацией оборонных гарантий киевскому режиму.

    Вопрос лишь в том, как посадить Европу за стол переговоров? Если бы мы все жили в идеальном мире или в мире, где Европейским союзом правят трезвые, прагматичные политики, то это было бы легко. Они бы поняли, что их отсутствие за столом переговоров наносит серьезный удар как по европейскому суверенитету, так и по перспективам светлого будущего (которое чертилось бы снова русскими и американцами, без участия представителей Старого Света). Также они бы поняли, что проиграли войну и что у них есть лишь один шанс выскочить из лагеря проигрывающих – вскочить в переговорный вагон, как это в свое время сделал Дональд Трамп.

    Однако мы живем в мире, где Европой управляют не люди калибра Гельмута Коля или Шарля де Голля, а интеллектуальные лилипуты вроде Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас. Которые думают об интересе не наций, а бюрократий. Не о прагматичном подходе, а об идеологическом крестовом походе. Заставить этих людей изменить подход и сесть за стол – невозможно.

    Значит, остается единственный вариант – сажать не их, а других. Делать ставку на отдельных национальных лидеров, которые готовы преодолеть брюссельское вето и хотя бы присесть на переговорную табуретку с табличкой «представитель Европы». Взять на себя функции главного европейского дипломата, с которыми откровенно не справляется нынешний еврокомиссар по внешней политике Кая Каллас. После чего ждать, что и другие европейские лидеры, не желающие роста влияния конкурента, тоже откажутся от брюссельской линии и побегут на переговоры для защиты своих интересов в будущем соглашении. За первой костяшкой этого домино быстро рухнут другие – что бы там лидеры балтийских стран, собравшиеся в Киеве, не говорили о том, что представитель ЕС на переговорах с Россией должен исходить из позиций Киева.

    Подобный сценарий выгоден не только России, но и Соединенным Штатам. Как для прогресса в переговорном процессе, так и для подрыва авторитета Брюсселя и дезинтеграции Евросоюза (который Трамп называет угрозой для американских интересов). Замена брюссельского представителя на европейского политика, тем более успешная, серьезно подорвет позиции Урсулы фон дер Ляйен и ее евробюрократов.

    Казалось бы, так поступить можно сейчас – у Москвы и Вашингтона есть кандидаты на роль первой костяшки европейского домино. Это и премьер Венгрии Виктор Орбан, и его словацкий коллега Роберт Фицо. Однако проблема в том, что это лидеры не того калибра. Им не хватает аппаратной мощи, они не опрокинут другие костяшки – скорее, станут еще большими изгоями внутри ЕС. На эту роль должен претендовать кто-то покрупнее – например, президент Франции Эммануэль Макрон, при всем, мягко говоря, сложном к нему отношении. Он уже начинает колебаться, говорить о необходимости прямых переговоров с Москвой и даже доказывает свой конструктивный подход (например, блокированием идеи конфискации российских активов). Вопрос лишь в том, когда он осознает все выгоды быть первой костяшкой, а не общеевропейским чучелом. 

    Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу

    Власти России готовы сами запретить поставки энергоресурсов на европейский рынок. Речь в первую очередь идет об СПГ. Его запрет сейчас еще сильнее ударил бы по Европе, которая и так оказалась самой пострадавшей от ближневосточного конфликта. Раз ЕС и так хочет избавиться от нашего газа, то России выгоднее пойти на опережение. В чем здесь логика? Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Терактом в Брянске Украина напрашивается на удар «Орешником»

    Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление: противник атаковал Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть человек, еще 42 пострадали. В Кремле подчеркнули, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. Какие цели преследует Киев и как Россия ответит на это военное преступление? Подробности

    Минная блокада Ормуза грозит затяжным мировым кризисом

    Если верить звучащим из Вашингтона заявлениям, Иран приступил к исполнению своей самой серьезной угрозы – минированию Ормузского пролива. Как он намерен ее исполнить, почему США почти бессильны в подобном случае – и какие последствия такой шаг будет иметь не только для самого Ирана и Ближнего Востока, но и для всего мира? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026: благоприятные дни для посадки, фазы Луны и что сажать

      Апрель – один из самых активных месяцев для садоводов и огородников. Именно в это время начинают массовые посевы, высаживают холодостойкие культуры и готовят грядки к сезону. Многие дачники ориентируются на лунный посевной календарь, который помогает выбрать благоприятные дни для посадки, пересадки и ухода за растениями. Публикуем лунный календарь на апрель 2026 года и список работ в саду и огороде.

    • Как правильно измерять давление: на какой руке мерить, сколько раз в день и главные ошибки

      Артериальное давление – один из главных показателей здоровья сердечно-сосудистой системы. Его повышение часто проходит незаметно, но может привести к серьезным последствиям – инфаркту, инсульту и другим опасным заболеваниям. Поэтому врачи рекомендуют регулярно контролировать давление дома с помощью тонометра. Однако даже небольшие ошибки во время измерения могут исказить результат. Рассказываем, как правильно измерять артериальное давление, на какой руке это делать, сколько раз в день нужно проводить измерения и какие тонометры дают наиболее точные результаты.

    • Когда Пасха в 2026 году: дата православной и католической Пасхи, традиции и что нельзя делать

      Пасха – главный праздник христианского календаря, и его дата каждый год меняется. Она определяется по особым церковным правилам и зависит от лунно-солнечного календаря. В разные годы праздник может приходиться на разные дни весны, а у православных и католиков даты нередко отличаются. Рассказываем, когда будет Пасха в 2026 году, почему меняется дата праздника и какие традиции с ним связаны.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

