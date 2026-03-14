Синоптики предупредили о приходе мощнейшего за десять лет Эль-Ниньо

Tекст: Вера Басилая

Аномальное повышение температуры поверхностных вод может стать самым значительным климатическим событием последних лет, передает ТАСС. Синоптик Михаил Леус отметил появление все большего числа признаков скорого формирования этого процесса.

«Грядущее Эль-Ниньо может стать самым сильным за прошедшее десятилетие», – написал специалист в своем Telegram-канале. По его словам, явление способно усилиться и трансформировать погодные условия во всем мире.

Американские метеорологи ожидают проявления феномена в период с июня по август. К зиме процесс наберет обороты, из-за чего 2026 или 2027 год могут стать самыми теплыми в истории.

Европейские центры прогнозируют рост температуры воды в океане на 1,5–2 градуса выше нормы. Для европейской части России это чревато блокирующими антициклонами и засухой, как летом 2010 года.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал 2024 год рекордным по средней глобальной температуре.

Природное явление Эль-Ниньо способствовало общему увеличению тепловых показателей на планете.



