Вильфанд: Температура воздуха в 2024 году впервые превысит норму на полтора градуса

Tекст: Мария Иванова

Средняя годовая температура на планете в 2024 году впервые превысит показатель полтора градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он заявил: «С вероятностью, превышающей 99%, можно утверждать, что 2024 год станет рекордно высоким [с точки зрения температуры]». До этого рекордным был 2023 год, но он также уступит 2024 году. Впервые в истории средняя температура превысит порог в полтора градуса.

Парижское соглашение по климату, заключенное в 2015 году, определило полтора градуса как критический порог для удержания глобального потепления. Несмотря на множество предусмотренных мер, их оказывается недостаточно. Всемирные метеорологические организации и российские климатические центры призывают к интенсификации усилий для замедления потепления.

Вильфанд объяснил, что такие климатические изменения связаны с явлением Эль-Ниньо, которое передает тепло от океана в атмосферу, особенно в низких и экваториальных широтах, перемещая его затем в умеренные широты. Прогноз о наступлении фазы Ла-Нинья не оправдался, и сейчас наблюдается нейтральная фаза. Появляются предположения, что Ла-Нинья может наступить в начале 2025 года, но будет кратковременной.

Парижское соглашение по климату, подписанное 175 странами, в том числе США, Китаем и Россией, впервые объединило мировые державы в борьбе с изменением климата. Основная цель документа – удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5 градуса и не допустить превышения более чем на два градуса к 2100 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вильфанд в конце осени сообщил о рекордных температурных аномалиях в различных регионах России, таких как Западная Сибирь и Якутия, где температура превышает норму на 16-18 градусов.

Он также объявил, что в конце июля и начале августа россиян снова ждет жаркая погода.

В июле он также сообщал, что ожидаются температурные рекорды, Вильфанд тогда добавил, что «летом погода нескучная».