Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
МИД Индии осудил атаки на коммерческие суда в Черном море
Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Нью-Дели решительно осуждает недавние нападения на коммерческие суда в Черноморском регионе, поскольку они создают угрозу для жизни индийских моряков.
Индия выступает против атак на коммерческие суда в акватории Черного моря, среди членов экипажа которых находились индийские граждане, пишет ТАСС. «За последние один-два дня мы стали свидетелями ряда атак в Черноморском регионе. Мы осуждаем такие нападения, которые угрожают коммерческому судоходству и ставят под угрозу жизни наших моряков», – заявил Джайсвал.
Представитель ведомства призвал к диалогу и дипломатии для скорейшего восстановления мира в регионе. По его словам, необходимо немедленно прекратить нападения и восстановить беспрепятственное движение судов по международным водным путям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду экипаж атакованного в Черном море танкера отказался от госпитализации.
Во вторник президент Болгарии созвала заседание Совета нацбезопасности из-за атак на суда.
В понедельник власти Турции выразили обеспокоенность безопасностью проливов в Черном море.