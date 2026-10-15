Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
МЧС: На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Главное управление МЧС по Сахалинской области объявило экстренное предупреждение на северных Курилах в связи с приближением мощного циклона и сильными дождями.
Сильный дождь ожидается в четверг на территории северных Курил из-за прохождения циклона, передает РИА «Новости».
«Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области», – отметили в ведомстве.
Согласно прогнозам сахалинского управления Росгидромета, к вечеру в Северо-Курильском районе выпадет 50 и более миллиметров осадков за 12 часов.
Спасатели рекомендовали жителям острова Парамушир не покидать населенные пункты без необходимости, а туристическим группам посоветовали переждать непогоду в специально подготовленных безопасных местах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце из-за циклона решили приостановить паромную переправу на Сахалин.