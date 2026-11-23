В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Гидрометцентр спрогнозировал сугробы до 12 см в Москве
Гидрометцентр: В Москве до начала декабря сугробы могут вырасти до 12 см
В Москве высота снежного покрова к началу декабря может достигнуть 12 сантиметров из-за отсутствия положительных температур на этой неделе, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
«Снег, который ожидается в столице во второй половине дня, не растает до начала декабря из-за отсутствия положительной температуры на этой неделе. Поэтому высота снежного покрова может достигнуть высоты до 10–12 сантиметров», – заявил Голубев РИА «Новости».
Он отметил, что средняя высота снежного покрова для этих дней составляет семь сантиметров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве спрогнозировали облачную погоду с небольшими осадками в виде снега и температурой до плюс двух градусов.
Из-за ожидаемых снегопадов и похолодания столичный департамент транспорта закрыл сезон проката велосипедов и электросамокатов.
На прошлой неделе жителей столицы призвали воспользоваться метрополитеном в связи с ухудшением погодных условий и ожидаемым снегопадом.