В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Полиция Таиланда задержала жившего 19 лет в хижине нелегала из России
Туристическая полиция таиландской провинции Сураттхани задержала на острове Пханган гражданина России, который нелегально находился в стране 19 лет, скрываясь в хижине.
Россиянин 19 лет назад нелегально пересек границу Таиланда и все эти годы жил в хижине в труднодоступной местности на острове Пханган, передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети местного отдела турполиции.
«При проверке по учетам обнаружилось полное отсутствие данных о въезде задержанного в Таиланд. Задержанный признался, что 19 лет назад пересек границу королевства нелегально», – заявили в полиции.
Мужчине грозит штраф до 589 долларов и депортация в Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на острове Пханган сообщалось об исчезновении российского игрока в покер.
На острове Пхукет супружескую пару из России задержали по обвинению в мошенничестве.
В прошлом месяце в Таиланде россиянина задержали за нелегальное пребывание в стране в течение 568 дней.