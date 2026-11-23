Tекст: Денис Тельманов

Россиянин 19 лет назад нелегально пересек границу Таиланда и все эти годы жил в хижине в труднодоступной местности на острове Пханган, передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети местного отдела турполиции.

«При проверке по учетам обнаружилось полное отсутствие данных о въезде задержанного в Таиланд. Задержанный признался, что 19 лет назад пересек границу королевства нелегально», – заявили в полиции.

Мужчине грозит штраф до 589 долларов и депортация в Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на острове Пханган сообщалось об исчезновении российского игрока в покер.

На острове Пхукет супружескую пару из России задержали по обвинению в мошенничестве.

В прошлом месяце в Таиланде россиянина задержали за нелегальное пребывание в стране в течение 568 дней.