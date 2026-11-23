АТОР: Франция перестала принимать фотографии на белом фоне для оформления визы

Tекст: Денис Тельманов

«Теперь при подаче документов на французскую визу нужно использовать фотографии на светло-сером или светло-голубом фоне. Снимки на белом фоне больше не принимаются», – заявили РИА «Новости» в АТОР со ссылкой на консульство.

В ассоциации пояснили, что это правило существовало и раньше, но до сих пор снимки на белом фоне на практике принимались. Фотография должна быть размером 35 на 45 миллиметров с высотой лица 32–36 миллиметров.

Кроме того, снимок должен быть цветным, четким, без теней и бликов и сделан не более шести месяцев назад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-служба МВД сообщила о возможности отказа россиянам в выдаче загранпаспорта из-за несоответствующих фотографий.

Летом МВД сообщило о возможности использования цветных и черно-белых изображений для паспорта.