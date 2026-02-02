Парламент Франции принял бюджет после провала двух вотумов недоверия Лекорню

Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?14 комментариев
Французский парламент окончательно принял государственный бюджет, отказавшись поддержать требование оппозиционных партий об отставке кабинета министров.
Национальное собрание отклонило обе попытки сместить кабинет премьера Себастьена Лекорню, что означает автоматическое принятие главного финансового документа, передает ТАСС. Левая и правая оппозиция не смогли набрать необходимого количества голосов для вынесения вотума недоверия.
Инициативу левых поддержали 260 депутатов при необходимом пороге в 289, а предложение правых набрало лишь 135 голосов. Всего с начала 2026 года оппоненты власти пытались отправить министров в отставку восемь раз.
Во время заседания спикер палаты Яэль Брон-Пиве заявила, что ни одна из поданных резолюций о недоверии правительству не была принята, таким образом законопроект о бюджете на 2026 год считается принятым. Заседание транслировалось на сайте Национального собрания.
Ранее премьер-министр Себастьен Лекорню утвердил бюджет на 2026 год без согласования парламента под ответственность правительства.
В понедельник парламентарии отклонили уже девятый вотум недоверия кабинету министров.
Аналитики указали на риск превращения президента Франции Эммануэля Макрона в «хромую утку» после утверждения бюджета.
При этом рейтинг Макрона ранее поднялся после его выступления в Давосе.