  • Новость часаПутин призвал Россию и Африку выстраивать систему расчетов в нацвалютах
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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    28 октября 2026, 15:18 • Новости дня

    Турция отказалась отменять систему «все включено» в отелях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Турции заявили, что не планируют кардинально менять систему «все включено» в отелях перед новым туристическим сезоном.

    Турецкие власти не планируют кардинальных изменений в отелях с системой «все включено» перед предстоящим туристическим сезоном, несмотря на различные предложения отрасли, сообщили РИА «Новости» в администрации президента Турции.

    «Время от времени мы получаем от туристического сектора различные предложения по этому вопросу. <...> Однако на данный момент какие-либо решения, способные кардинально изменить систему «все включено» в наших отелях в новом сезоне, не обсуждаются», – заявили власти страны и добавили, что любые решения по изменению системы будут приниматься с учетом интересов туристов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о предложении разделить систему «все включено» в Турции на пять категорий.

    Ранее представитель туристической индустрии объявил о сохранении турецкими отелями популярной системы «все включено» в условиях роста числа туристов из России.

    До этого владелец одного из отелей Антальи предупредил о возможной потере клиентов из-за изменений системы all inclusive.

    27 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Шеф-повар: «Русский завтрак» давно присутствует в российском гостиничном меню

    Кулинар Пискунов оценил идею внедрения «русского завтрака» в гостиницах и кафе

    Шеф-повар: «Русский завтрак» давно присутствует в российском гостиничном меню
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Большинство блюд, которые Минпромторг предложил включить в русский завтрак, уже есть в утреннем меню гостиниц и кафе, сказал газете ВЗГЛЯД шеф-повар, блогер Владислав Пискунов. По его наблюдениям, гости чаще всего выбирают блюда из яиц, каши, сырники и творожные запеканки. При этом универсального традиционного завтрака не существует: одним достаточно творога, другим нужны мясные продукты.

    Минпромторг подготовил концепцию проекта по внедрению русского завтрака в работу гостиниц, пансионатов и заведений общественного питания. В традиционное утреннее меню предлагается включить сырники, мясные и рыбные закуски, горячие блюда, бульоны с расстегаями, каши, запеканки и блины, а из напитков – квас, морс и травяные чаи.

    «Я десять лет работаю шеф-поваром русского ресторана, и у меня большое меню завтраков, больше 30 позиций, включая комбо. Поэтому я могу оперировать статистикой, что продается, а что нет. Самые популярные позиции, как всегда, это всевозможные блюда из яиц. Дальше идут каши, вездесущие сырники, которые едят все, и творожные запеканки. Довольно популярны и плотные завтраки с мясными продуктами, к яичнице, как правило, заказывают колбаски или сосиски – это самое продаваемое утреннее блюдо», – говорит Пискунов.

    При этом, отмечает он, у разных людей совершенно разные представления о том, каким должен быть завтрак. Кто-то ест творог, сырники или блины, кому-то нужно что-то поплотнее, а кто-то выбирает кашу. Сам шеф-повар по утрам предпочитает кисломолочные продукты, соленую рыбу и кофе.

    «Поэтому сказать, что какой-то один завтрак традиционный, а все остальные инновационные, совершенно нельзя. Что касается сырников и блинов в разделе десертов, то есть рестораны, где подают завтраки, а есть те, где их нет», – поясняет собеседник.

    По мнению шеф-повара, идеальный русский завтрак для отеля тот, который нравится самому гостю. Рекомендации Минпромторга ни в коем случае никого ни к чему не обязывают, подчеркивает он. Более того, подавляющее большинство отелей уже предлагает все эти позиции на завтрак.

    «Завтрак является тем приемом пищи, когда человеку не хочется экспериментировать и пробовать что-то новое. Утром ему хочется съесть привычные вещи, а к гастрономическим экспериментам он готов в обед и ужин. Русские люди, честно говоря, и так в основном завтракают русской едой. Ничего сенсационного здесь нет вообще, потому что предлагается то, что уже и так есть, да еще и с оговоркой для заведений национальной кухни – ведь требовать такого от японского ресторана было бы глупостью», – заключил Пискунов.

    В сентябре врач превентивной медицины Анастасия Пантус предупредила, что замена полноценного завтрака утренним кофе ведет к дефициту энергии и вечернему перееданию.

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    26 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Сборная России выиграла все матчи на групповом этапе юношеского турнира ФИФА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юношеская сборная России по футболу (до 15 лет) победила команду Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа чемпионата мира и фестиваля ФИФА в Азербайджане.

    Матч прошел в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан, передает ТАСС. Голы забили Матвей Родионов (8-я минута), Илья Храбрый (14), Матвей Абдулхаликов (32) и Анатолий Цимин (35).

    Российская команда выиграла все пять матчей на групповом этапе. Ранее сборная разгромила команды Судана (12:0), Сьерра-Леоне (7:0), Джибути (13:0) и Афганистана (8:0).

    Турнир проходит в формате 8х8 на полях уменьшенного размера, команды играют два тайма по 20 минут. Победители групп выходят в высший дивизион плей-офф, где делятся на пары. Российская сборная выступает под эгидой ФИФА с национальным флагом и гимном впервые с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу юношеская сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Судана.

    В сентябре Российский футбольный союз сообщил, что российские юноши впервые за четыре года сыграют на турнире ФИФА под государственным флагом и с национальным гимном.

    Летом ФИФА разрешила российским командам до 15 лет сыграть на чемпионате мира в Азербайджане.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    25 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Советник Эрдогана лишился поста из-за критики запрета хиджабов в Азербайджане

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник президента Турции Октай Сарал ушел с должности после того, как раскритиковал новые правила внешнего вида для школьников в Азербайджане, сообщила газета Cumhuriyet.

    Сарал выступил против решения Баку в соцсетях, назвав недопустимым препятствовать получению образования школьницами в религиозной одежде. Он подтвердил свой уход, добавив, что решение было принято по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Cumhuriyet.

    По словам Сарала, его отставка, вероятно, связана с заявлениями об Азербайджане. Ранее Middle East Eye сообщало, что Баку требовал от Анкары отстранить советника за его высказывания.

    В сентябре правительство Азербайджана изменило правила внешнего вида для учеников государственных школ, запретив носить элементы одежды, нарушающие единый стандарт формы или не соответствующие светскому характеру обучения. Хотя слово «хиджаб» в документе не упоминалось, изменения коснулись и тех, кто его носит, что вызвало критику в Турции. В ответ МИД Азербайджана включил 31 турецкого гражданина в список нежелательных лиц за призывы к смене власти в республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Грузии прошли демонстрации против запрета хиджабов в Азербайджане.

    В Баку арестовали 37 человек за беспорядки на фоне споров о школьной форме.

    Неизвестные подожгли автомобиль директора одной из бакинских школ.

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    25 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    В Турции начали расследование из-за сообщений об отравлении россиян

    Власти турецкого Манавгата начали расследование массовых отравлений россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти турецкого муниципалитета Манавгат начали расследование после сообщений о массовых пищевых отравлениях российских туристов в Сиде.

    «Мы начали расследование после этих сообщений. Запросили все здравоохранительные учреждения, в понедельник утром картина будет ясна», – сообщил собеседник РИА «Новости».

    Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на путешественников сообщил о массовых отравлениях россиян в Турции. Туристы жаловались на рвоту, высокую температуру, диарею и судороги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роспотребнадзор запросил у турецких властей данные о массовом отравлении российских туристов в Аланье.

    В том же месяце местные власти опровергли информацию об инциденте в одном из отелей курорта.

    В июле ведомство обратилось к турецким коллегам на фоне тревожных сообщений о массовом заболевании соотечественников.

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    25 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    Турция испытала зенитную ракетную систему с перенацеливанием

    Tекст: Ольга Иванова

    Турецкая зенитная ракетная система большой дальности SIPER Urun-2 успешно поразила цель с обновленными в полете координатами.

    Турецкая зенитная ракетная система большой дальности SIPER Urun-2 успешно поразила новую цель, координаты которой были изменены уже после запуска ракеты, передает РИА «Новости».

    «Мы укрепляем дальний эшелон системы «Стальной купол» для защиты воздушного пространства страны и повышаем нашу способность реагировать на меняющиеся угрозы», – заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гергюн.

    По его словам, испытание подтвердило маневренность и эффективность комплекса, способного поражать цель после обновления параметров непосредственно в полете. В проекте участвуют около тысячи компаний-субподрядчиков, которые развивают собственные технологические компетенции и готовят квалифицированных специалистов для оборонной промышленности.

    SIPER разрабатывается в рамках национальной программы укрепления эшелонированной системы противовоздушной обороны Турции «Стальной купол».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Турция передала Украине средства противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

    В июле Анкара проработала варианты передачи закупленных российских зенитных ракетных систем третьим странам.

    В мае на выставке в Стамбуле турецкая сторона впервые показала межконтинентальную баллистическую ракету Yildirimhan.

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    25 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Бывший советник Эрдогана снова задержан по делу инвестфондов

    Tекст: Ольга Иванова

    В Турции повторно задержан бывший советник президента Эртан Айдын в рамках расследования кризиса на инвестиционных фондах, также задержан топ-менеджер страховой компании Turkiye Sigorta Гюрол Сами Озер.

    Бывшего советника турецкого президента Эртана Айдына взяли под стражу в Анкаре после обжалования прокуратурой его домашнего ареста. В рамках того же расследования о кризисе на инвестиционных фондах в воскресенье задержали заместителя генерального директора страховой компании Turkiye Sigorta Гюрола Сами Озера, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Cumhuriyet.

    Изначально Айдына задержали 22 октября, однако суд в Стамбуле отпустил его под домашний арест и запретил покидать страну. После апелляции прокуратуры был выдан новый ордер. Ожидается, что фигуранта доставят к дежурному судье.

    По делу о махинациях на рынке капитала ранее арестовали бывшего генерального директора Turkiye Sigorta и Turkiye Hayat Emeklilik Таху Чакмака. В субботу суд отправил под стражу 15 из 22 подозреваемых, доставленных на допрос.

    Расследование началось после того, как в сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, показав крупнейшее падение с марта 2025 года. Кризис спровоцировали проблемы инвестиционных фондов, значительная часть активов которых состояла из низколиквидных акций. При массовом оттоке средств управляющим пришлось распродавать ликвидные бумаги, что усилило давление на рынок.

    Турецкие власти приняли решение о ликвидации 131 фонда семи управляющих компаний. В них находились средства около 456 тыс. инвесторов, а общий объем активов достигал почти 18 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу правоохранительные органы Турции взяли под стражу еще 15 подозреваемых, увеличив общее количество арестованных по делу об операциях на рынке капитала до 114 человек.

    В четверг турецкие правоохранительные органы задержали бывшего советника президента Турции Эртана Айдына в рамках расследования нарушений при операциях с инвестиционными фондами и на рынке капитала.

    В прошлом месяце министр юстиции Турции Акин Гюрлек сообщил о заморозке активов 46 компаний, 42 человек и 18 фондов в рамках расследования дела об отмывании денег на фоне биржевого кризиса.

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    28 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    МИД рассказал об ответе на ужесточение визового режима ЕС

    Замглавы МИД Грушко исключил запрет на выдачу виз европейцам

    МИД рассказал об ответе на ужесточение визового режима ЕС
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не планирует отвечать зеркальными мерами на возможное ужесточение Евросоюзом визового режима и не станет полностью запрещать въезд европейцам, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Мы можем, конечно же, придумать какие-то ограничения, но я не думаю, что мы пойдем на какой-то тотальный запрет. Мы этим никогда не занимались», – сказал Грушко РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что слово «зеркальность» неправильно отражает российскую политику. По его словам, Москва не намерена повторять чужие глупости.

    Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам. С аналогичным обращением к Еврокомиссии выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Ожидается, что Брюссель представит новые визовые ограничения в начале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Чехии Петр Мацинка сообщил об отказе большинства государств ЕС поддерживать инициативу Финляндии по полному прекращению выдачи туристических виз россиянам.

    Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер анонсировал подготовку Еврокомиссией предложений по ужесточению выдачи виз гражданам России. Politico узнала, что Еврокомиссия запланировала ограничить турвизы для россиян.


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    27 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    Путин назвал объем поставляемого в Турцию российского газа

    Путин: Россия поставляет в Турцию до 30 млрд кубометров газа

    Путин назвал объем поставляемого в Турцию российского газа
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве заявил, что объем поставок российского топлива в Турцию достигает 30 млрд кубометров.

    «Россия поставляет в Турцию сейчас – если я ошибусь, господин Миллер меня поправит, руководитель Газпрома – до 30 млрд кубических метров газа», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

    Путин подчеркнул, что этот показатель значительно превышает объемы экспорта из Азербайджана. При этом Москва не считает республику конкурентом и полностью открыта к сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин назвал Африку континентом будущего.

    Глава государства сообщил об активном развитии сотрудничества с Египтом в энергетической сфере.

    Российский лидер рассказал о возобновлении работы угольных предприятий в европейских странах из-за сложностей в энергетике.

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    26 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Генконсульство в Анталье опровергло массовое отравление туристов из России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское генконсульство в Анталье не получало обращений от российских граждан в связи с сообщениями о массовом отравлении туристов в Сиде, сообщили в диппредставительстве.

    Ситуация находится на контроле местных властей, проводятся соответствующие мероприятия, сообщили в консульстве РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти турецкого муниципалитета Манавгат начали расследование после сообщений о массовых пищевых отравлениях российских туристов в Сиде.

    В прошлом месяце Роспотребнадзор запросил у турецких властей данные об аналогичном инциденте в пятизвездочном отеле в Аланье.

    В начале сентября власти Аланьи опровергли информацию о массовом пищевом отравлении отдыхающих в одном из местных отелей.

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    27 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    При ДТП с микроавтобусом в Анталье граждане России не пострадали

    Akdeniz Gercek: В Анталье в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 альпинистов

    Tекст: Катерина Туманова

    В турецкой провинции Анталья микроавтобус с группой альпинистов съехал в кювет и перевернулся, в результате ДТП пострадали 15 человек, сообщил портал газеты Akdeniz Gercek.

    Инцидент произошел в районе Кумлуджа. Микроавтобус перевозил группу альпинистов. Водитель потерял управление по неустановленной причине, после чего транспортное средство съехало в придорожный кювет и перевернулось, пишет Akdeniz Gercek.

    На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчеты и сотрудники жандармерии. Всего пострадали 15 человек, включая водителя. Все они были доставлены в больницы Кумлуджи и Финике.

    При этом генконсульство России в Анталье заявило, что среди пострадавших в аварии российских граждан нет.

    «По информации, полученной дежурным дипломатом от турецкой экстренной службы, все пострадавшие – граждане Турции», – передает ТАСС.

    Жандармерия начала расследование обстоятельств аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября в ДТП с пассажирским автобусом в Турции погибли 11 человек. В ДТП с пассажирским автобусом в Анталье пострадали семь россиян. В сентябре автобус сгорел после ДТП в Стамбуле.

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    26 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Оставленный 4 тыс. лет назад след домашней собаки нашли в Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    При раскопках в турецкой провинции Кютахья археологи обнаружили след домашней собаки, оставленный на глине около 4 тыс. лет назад, сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

    «Мы обнаружили на раскопках в Кютахье следы нашего четвероногого друга, оставленные им на еще не засохшей глине. Кирпич, обнаруженный на обломках сгоревшего в бронзовом веке дома, был частью стены. След от лапы сохранил 4 тыс. лет назад крошечный момент из жизни», – цитирует министра РИА «Новости».

    Эрсой также добавил, что Тавшанлы был одним из крупнейших городов на западе Анатолии в бронзовом веке.

    Раскопки на кургане Тавшанлы ведутся с 2021 года. Ученые установили, что люди поселились в этом районе около 8 тыс. лет назад. С 3200 года до нашей эры здесь располагался город, который в 1700 году до нашей эры был сожжен дотла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мехмет Нури Эрсой сообщил об обнаружении первого музыкального инструмента при раскопках древней Трои.

    В прошлом месяце он рассказал о поднятии со дна Средиземного моря у побережья Антальи тысяч керамических изделий возрастом около 2,1 тыс. лет.

    Летом в пяти километрах от Стоунхенджа ученые нашли древнее ритуальное сооружение из деревянных столбов.

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    27 октября 2026, 10:12 • Новости дня
    Турция отказалась пускать военные корабли США и Франции в Черное море

    Турция сохранила запрет на проход военных кораблей НАТО в Черное море

    Tекст: Ольга Иванова

    Турецкие власти намерены жестко соблюдать конвенцию Монтре и не пропускать через проливы военные корабли нечерноморских стран, несмотря на стремление Вашингтона и Парижа расширить свое присутствие.

    США и Франция пытаются распространить свое военно-морское присутствие на Черное море, однако Анкара не намерена отказываться от ограничений конвенции Монтре на проход боевых кораблей, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Yeni Safak.

    Издание отмечает, что в этом месяце в исключительной экономической зоне Болгарии беспилотники атаковали четыре судна, два из которых затонули. В связи с этими инцидентами София запросила у Североатлантического альянса ракетные комплексы, средства противодействия дронам и воздушное патрулирование.

    Турецкие власти поддерживают шаги по укреплению безопасности Болгарии и Румынии, но категорически выступают против появления в акватории дополнительных сил нечерноморских государств. Позиция Анкары заключается в том, что безопасность в регионе должны обеспечивать исключительно прибрежные страны.

    После начала спецоперации на Украине Турция задействовала положения конвенции Монтре, закрыв проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей. Министерство обороны республики неоднократно называло это решение правильным шагом для сохранения стабильности в макрорегионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу администрация президента Румынии Никушора Дана сообщила об обращении к партнерам по Североатлантическому альянсу за средствами противовоздушной обороны после затопления сухогруза.

    В среду официальный представитель НАТО Эллисон Харт рассказала о направлении дополнительных сил наблюдения и разведки в Черное море.

    Летом беспилотный аппарат нанес удар по коммерческому танкеру турецкой компании в акватории Черного моря.

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    27 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Туристов на Бали предупредили о риске обмана при безналичной оплате

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Безналичные платежи на Бали наряду с удобством для туристов несут риски финансового мошенничества, предупредили финансовые власти страны.

    Туристов на Бали предупредили о риске мошенничества при безналичной оплате, аферисты могут скопировать данные банковских карт, пишет РИА «Новости».

    «Бали, для которого туризм является основой экономики, получает преимущества от цифровых платежей. Однако мы вновь напоминаем: существуют и риски, если мы не будем поддерживать доверие к использованию таких платежей», – заявил глава представительства Банка Индонезии в провинции Бали Ахрис Сарвани.

    Среди угроз представитель центробанка назвал скимминг – копирование данных банковских карт, фишинг и интернет-мошенничество. Высокая скорость цифровых операций и возможность нахождения преступников и потерпевших в разных странах усложняют борьбу с такими преступлениями.

    Иностранные туристы все активнее пользуются цифровыми платежами. Глава представительства призвал жителей и работников туристического бизнеса проявлять осторожность при проведении цифровых операций. Безопасность платежей необходима для сохранения доверия к финансовой системе и устойчивой работы туристической отрасли Бали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом новая система трансграничных расчетов позволила россиянам в Индонезии оплачивать покупки через местное мобильное приложение. Тогда злоумышленники в Индонезии стали предлагать иностранцам выгодный курс перевода цифровых активов через мессенджеры. В марте туристы рассказали о схеме мошенничества в ресторанах острова Бали.

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    27 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Первый блок АЭС «Аккую» прошел испытания второго контура

    В Турции завершили гидравлические испытания первого блока АЭС «Аккую»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гидравлические испытания подтвердили прочность оборудования второго контура первого энергоблока АЭС «Аккую», которую возводит Росатом в Турции.

    «На первом энергоблоке АЭС «Аккую“ успешно завершены гидравлические испытания второго контура на прочность», – сообщили в пресс-службе АО «Аккую нуклеар», передает ТАСС.

    Специалисты проверили парогенераторы, паровые арматурные блоки и трубопроводы питательной воды под давлением 12,6 МПа, что на 15% превышает проектное рабочее давление. Оборудование подтвердило устойчивость и готовность к дальнейшим проверкам.

    «Проведенные испытания подтвердили прочность оборудования второго контура, качество монтажа и сварных соединений. Полученные результаты позволяют нам начать подготовку к горячей обкатке первого энергоблока», – привели в пресс-службе слова гендиректора АО «Аккую нуклеар» Сергея Буцких.

    АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый. Реактор ВВЭР-1200 имеет два изолированных контура: нагретая в реакторе вода первого контура передает тепло воде второго контура в парогенераторах, образуя пар для турбины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый контур реакторной установки первого энергоблока АЭС «Аккую» успешно выдержал гидравлические испытания на прочность.

    Глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев обсудили ход строительства станции.

    Тем временем Алексей Лихачев сообщил о готовности к работе пункта управления первым энергоблоком АЭС «Аккую».

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    26 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Отдыхающие на Пхукете россияне не пострадали при наводнении

    АТОР: Российские туристы не пострадали при сильном наводнении на Пхукете

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские путешественники находятся в безопасности в своих отелях, они не обращались за помощью из-за стихийного бедствия на таиландском острове Пхукет, сообщил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

    За прошедшие сутки на острове Пхукет выпало около 143 мм осадков, однако данных о пострадавших среди россиян нет, передает «Москва» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    «Сейчас в большинстве районов вода уже сошла. Отели серьезно не пострадали, и пока ни от кого из туристов просьб о переселении не поступало. Информации о пострадавших также нет. Остаемся на связи с нашими клиентами, также призываем следовать рекомендациям местных властей», – заявил Мурадян.

    В ассоциации уточнили, что местные власти давно научились справляться с последствиями стихии, хотя в нескольких местах произошли серьезные размывы укрепленных склонов. В районе Патонг открыли центр временного размещения, однако туристы там отсутствуют, предпочитая оставаться в гостиницах.

    Ранее сообщалось об эвакуации людей и серьезных разрушениях на Пхукете из-за сильных ливней, вызвавших сход грязи и камней. Ожидается, что до среды в регионе продолжатся дожди, сохраняется угроза повторных оползней и наводнений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в районе пляжа Патонг на Пхукете произошло наводнение с повреждением зданий и автомобилей. На прошлой неделе морские власти таиландской провинции предупредили туристов об активизации ядовитых медуз. В начале месяца Минздрав Таиланда сообщил об опасности распространения лептоспироза на фоне сезонных наводнений.

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