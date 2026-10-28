Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Турция отказалась отменять систему «все включено» в отелях
Власти Турции заявили, что не планируют кардинально менять систему «все включено» в отелях перед новым туристическим сезоном.
Турецкие власти не планируют кардинальных изменений в отелях с системой «все включено» перед предстоящим туристическим сезоном, несмотря на различные предложения отрасли, сообщили РИА «Новости» в администрации президента Турции.
«Время от времени мы получаем от туристического сектора различные предложения по этому вопросу. <...> Однако на данный момент какие-либо решения, способные кардинально изменить систему «все включено» в наших отелях в новом сезоне, не обсуждаются», – заявили власти страны и добавили, что любые решения по изменению системы будут приниматься с учетом интересов туристов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о предложении разделить систему «все включено» в Турции на пять категорий.
Ранее представитель туристической индустрии объявил о сохранении турецкими отелями популярной системы «все включено» в условиях роста числа туристов из России.
До этого владелец одного из отелей Антальи предупредил о возможной потере клиентов из-за изменений системы all inclusive.