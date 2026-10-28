Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Роскосмос предложил Танзании помощь в создании космического агентства
Баканов: Роскосмос предложил Танзании помощь в создании космического агентства
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия готова оказать Танзании экспертную и методологическую поддержку в создании национального космического агентства.
На форуме Россия-Африка планируется подписание рамочного меморандума между Роскосмосом и министерством связи и информационных технологий Танзании, передает РИА «Новости».
«Танзания планирует создание собственного космического агентства, и мы готовы коллег поддержать экспертно и методологически», – сказал Баканов.
По его словам, российские специалисты уже представили африканским партнерам возможности по предоставлению данных дистанционного зондирования Земли, размещению станций их приема и созданию космических аппаратов различного назначения.
Кроме того, Танзании предложили помощь в подготовке космонавтов, проведении научных экспериментов на орбите и обучении студентов. Баканов добавил, что африканская республика планирует увеличить квоту на подготовку специалистов для космической отрасли в российских вузах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Роскосмос направил ЮАР предложения по отбору космонавтов.
Президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.
В мае министр экономического развития Максим Решетников сообщил о готовности поставлять Танзании оборудование для добычи углеводородов.