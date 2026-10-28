При взрыве в жилом доме в Баварии пострадали пять человек

Tекст: Денис Тельманов

Взрыв повредил четыре квартиры. Пятеро пострадавших были госпитализированы, среди них – сотрудник полиции, которого уже выписали из больницы, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

Два человека числятся пропавшими без вести, полиция предполагает, что они находятся в здании.

На месте происшествия продолжается масштабная операция по тушению пожара. Сотрудники Федерального агентства технической помощи приступили к укреплению конструкции здания. Причина взрыва устанавливается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе телеканал ERT сообщал, что четыре человека пострадали из-за детонации взрывного устройства в жилом доме в Афинах.

В мае в немецком городе Герлиц обрушился жилой многоквартирный дом.

В январе в результате взрыва на юго-западе Германии полностью разрушился жилой дом.