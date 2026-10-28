Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
В ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье пострадали три человека
МВД: Три пассажира автобуса пострадали в ДТП с грузовиком в Подмосковье
В Богородском городском округе Московской области произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовиком, в результате которого пострадали три человека, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.
ДТП случилось на 100-м километре дороги А-107. «Водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с выезжающим грузовым автомобилем», – говорится в сообщении ведомства в Max.
Всего в салоне автобуса находились 12 человек. Трое пострадавших пассажиров госпитализированы, прокуратура Подмосковья взяла на контроль установление обстоятельств аварии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в Московской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли три несовершеннолетние пассажирки.
На автодороге Пушкино – Красноармейск произошло встречное столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса с несовершеннолетними.
В начале месяца в результате столкновения микроавтобуса и трех автомобилей в подмосковном Богородском пострадали четыре человека.