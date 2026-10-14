Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.4 комментария
Автобус с детьми столкнулся с грузовиком в Подмосковье
В Московской области автобус с 12 детьми столкнулся с грузовиком
На автодороге Пушкино – Красноармейск произошло встречное столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса, в котором находились несовершеннолетние.
На 5-м км трассы Пушкино – Красноармейск в Московской области произошло встречное столкновение грузового автомобиля и автобуса, в салоне которого находилось 12 детей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел примерно в 15:35 мск. В ведомстве подчеркнули, что, по предварительной информации, никто из участников аварии за медицинской помощью не обращался.
В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства случившегося, по факту аварии проводится проверка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом жертвами аварии школьного автобуса в Уганде стали 20 детей.
Весной на Ставрополье в ДТП погибли три человека и пострадали несовершеннолетние.
В том же месяце в Иркутской области в аварии пострадали трое детей и трое взрослых.