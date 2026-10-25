Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.0 комментариев
В СвДП не исключили распада правящей коалиции Германии
Замглавы СвДП Кубики не исключил распада правящей коалиции Германии
Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики заявил, что не исключает скорого распада правящей коалиции ФРГ.
«Мы готовы при необходимости пойти на досрочные выборы, если это правительство снова потерпит неудачу», – приводит слова Кубики dpa.
Он заявил, что ситуация на федеральном уровне в Германии сейчас настолько нестабильна, что нельзя исключать даже распада коалиции в составе ХДС/ХСС и СДПГ. Он подчеркнул, что политическая и экономическая неопределенность усиливает кризис доверия к правительству, передает РИА «Новости».
Кубики подверг резкой критике экономический курс нынешнего кабинета министров ФРГ. Он отметил, что прогнозируемый экономический рост на уровне 1,3% был «куплен ценой крупнейшей в истории ФРГ программы заимствований», при этом, по его мнению, необходимые структурные реформы так и не были проведены.
Зампред СвДП призвал к «повсеместному и надежному» снижению стоимости энергоносителей и обрушился с критикой на решение властей Германии импортировать сжиженный природный газ по морю при наличии собственных неиспользуемых месторождений.
Он осудил запрет на добычу сырья методом фрекинга и блокирование строительства современных модульных атомных электростанций, добавив, что «единственный эффективный закон о поддержке демократии – это экономический рост».
СвДП на фоне падения рейтингов в 2026 году потерпела серию поражений на региональных выборах в Германии. В сентябре партия с результатом 2,6% голосов лишилась представительства в ландтаге федеральной земли Саксония-Анхальт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о давлении на экономику ФРГ и необходимости немедленных реформ.
Мерц столкнулся с кризисом в ХДС.